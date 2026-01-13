Habló la mamá de Tomás Holder tras el drama en Punta Cana: “No los dejaban salir del hotel”

Lo que debían ser unas vacaciones de ensueño en las playas de República Dominicana se transformaron en una película de terror para Tomás Holder. El influencer rosarino denunció públicamente haber sido víctima de un secuestro y una serie de irregularidades mientras se hospedaba en un lujoso complejo de Punta Cana. Tras este episodio, habló su madre, Gisela Gordillo.

La denuncia fue difundida en el programa Mitre Live, donde Juan Etchegoyen aseguró que intentó comunicarse reiteradas veces con Holder y con su madre. “Están pasando cosas fuertes con Tomás Holder. La información de último momento es que el ex GH denuncia que fue retenido ilegítimamente de su libertad y hay preocupación por él”, afirmó Etchegoyen.

“No los dejaban salir”: el drama en el hotel

Gisela Gordillo, la madre del joven, fue quien le puso voz a la angustia familiar y confirmó las sospechas sobre el rol del establecimiento. “No los dejaban salir del hotel”, afirmó de manera contundente, sugiriendo una complicidad o una negligencia grave por parte de la seguridad del lugar.

La situación pasó a mayores cuando el personal del hotel intentó quitarles las pulseras del servicio “all inclusive” de manera prepotente. Ante la negativa de Holder y su acompañante, los responsables del complejo lanzaron una amenaza directa: les advirtieron que si no entregaban las pulseras, no los dejarían abandonar las instalaciones. “No los dejaban salir”, denunció Gordillo, describiendo una situación de encierro forzado que generó pánico en el joven rosarino.

Tomás Holder. Foto: Instagram.

Pero el hostigamiento no terminó ahí. A pesar de haber contratado un paquete con todo incluido, la administración del hotel pretendía cobrarles las comidas aparte como condición para permitirles la salida. Este intento de extorsión económica, sumado a los robos previos, convirtió la estadía en una trampa. La madre de Tomás remarcó que se trató de un abuso de poder constante por parte de los trabajadores del lugar.