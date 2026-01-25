Guía completa del Festival Faro 2026 en Rosario: fechas, escenarios y grilla de artistas

Rosario se prepara para vivir una de las citas culturales más esperadas del verano: la cuarta edición del Festival Faro. El evento se desarrollará durante tres jornadas consecutivas, desde el viernes 30 de enero hasta el domingo 1 de febrero, consolidándose como un espacio de encuentro fundamental para la identidad local. Con el imponente marco del Parque Urquiza y el río Paraná de fondo, el festival promete una experiencia que combina arte, tecnología y convivencia ciudadana a partir de las 19:00 horas.

Coki Debernardi

La propuesta de este año destaca por su diversidad, reuniendo a más de 160 artistas en escena, en su gran mayoría talentos rosarinos. El acceso es totalmente gratuito, aunque debido a la alta demanda y al cupo limitado de los espacios, es obligatorio obtener las entradas anticipadas a través del sitio oficial de la Municipalidad de Rosario. Cabe destacar que los menores de 12 años no necesitan código QR para ingresar, facilitando así la asistencia de las familias.

Programación completa y escenarios principales

La música se distribuirá en dos puntos clave: el Escenario Anfi (Anfiteatro Municipal Humberto de Nito) y el Escenario Parque. El viernes 30 la acción comienza con presentaciones de Plan Divino, Las Salieris de Charly y Elías Rampello, entre otros. El sábado 31 será el turno de los icónicos Baglietto/Vitale, Coki & The Killer Burritos e Ike Parodi. Finalmente, el domingo 1 de febrero el cierre estará a cargo de Silvestre y la Naranja, Matilda y Los Peñaloza, garantizando un abanico de géneros que va desde el rock hasta la cumbia.

Más allá de los recitales, el predio ofrecerá múltiples dimensiones de entretenimiento. El Complejo Astronómico Municipal abrirá sus puertas con funciones de Planetario y observaciones del cielo, mientras que el flamante Espacio NERD se sumará con propuestas de innovación. También habrá una Feria de Diseño con proyectos locales, una zona calma para el descanso y una variada oferta gastronómica para disfrutar durante toda la noche en el parque.

Silvestre y La Naranja es una banda de rock argentina formada en Buenos Aires.

Servicios, movilidad y recomendaciones para el público

Para garantizar una llegada segura, la Municipalidad dispondrá de una estación móvil de Mi bici tu bici y bicicleteros gratuitos frente al ingreso del Anfiteatro. Asimismo, habrá puestos de venta y carga de tarjeta SUBE en la boletería del Planetario. Se recomienda a los asistentes asistir con calzado cómodo y llevar hidratación, especialmente ante las altas temperaturas pronosticadas para el último fin de semana de enero, para disfrutar plenamente de esta fiesta de la cultura rosarina.

El Festival Faro no es solo una serie de conciertos, sino una apuesta por las industrias creativas locales. Con la coorganización de la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de Santa Fe, esta edición busca superar el éxito de años anteriores, transformando el espacio público en un faro de convivencia y expresión artística. Sin duda, será el evento que marcará la agenda del verano 2026 en la región.

Line up día por día

Viernes 30

Escenario Anfi Plan Divino | Las Salieris de Charly | Ser un Girán | Áurico | 3AM

Escenario Parque Nuestro Romance | Elías Rampello | Facu Martínez | Avril Allegre | Mica Ruiz | DJ Chu Vilchez

Sábado 31

Escenario Anfi La Grecia | Killer Burritos | Andrea G Vinilos | Baglietto/Vitale | Ike Parodi y Los Picantes | Mercedes Borrell

Escenario Parque Groovin’ Bohemia | Lisandro Skar | Alejo | Crema | Amira | Azul Velazquez | DJ Simo

Domingo 1

Escenario Anfi Silvestre y la Naranja | Deep Mariano | Matilda | Eugenia Rov

Escenario Parque Freddy y Los Solares | Los Peñaloza | La Pedro Pontes | Abril Borga | DJ China