Gran Rosario: lo balearon, recibió el alta y terminó preso con 400 dosis de cocaína

Un violento episodio de inseguridad en Granadero Baigorria derivó en un importante secuestro de drogas durante la tarde del martes. Todo comenzó en inmediaciones de Pasaje 2 al 1500, cerca de una canchita de fútbol, donde Juan Jaime T., de 21 años, fue blanco de un feroz ataque a balazos. La víctima recibió impactos de proyectil en la espalda y en el pómulo izquierdo, quedando tendido en la vía pública hasta la llegada de las fuerzas de seguridad.

La Policía investiga. (Archivo/Rosario3)

Efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron al lugar del hecho, en la intersección de David Correa entre Pasaje 1 y Cirilo Correa, para asistir al herido. Mientras el joven era trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón para recibir las curaciones pertinentes, el procedimiento policial tomó un giro inesperado. Según los testimonios recolectados en la escena, la actitud sospechosa de su acompañante alertó a los uniformados sobre un posible delito paralelo.

La droga que halló la Policía después del ataque a tiros.

Intento de descarte y hallazgo de droga

En medio del despliegue policial, la novia de la víctima, identificada como Daiana Evelin G., de 18 años, intentó deshacerse de una mochila arrojándola hacia una obra en construcción cercana. Al percatarse de la maniobra, los agentes realizaron una inspección en el predio y hallaron un cargamento de 400 “bochitas” de cocaína fraccionadas para la venta, lo que cambió radicalmente la situación procesal de ambos involucrados.

Tras recibir el alta médica en el nosocomio local, ya que las heridas no revestían riesgo de vida, Juan Jaime T. no regresó a su hogar. Fue trasladado directamente bajo custodia policial a la Comisaría 24ª, junto a su pareja, quien ya se encontraba retenida por el personal de seguridad tras el hallazgo de la sustancia prohibida en la mochila.

Actualmente, ambos jóvenes permanecen a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA), mientras se investiga si el ataque a balazos estuvo vinculado directamente con un ajuste de cuentas relacionado al narcomenudeo en la zona. La causa sumó así una arista federal por la tenencia de estupefacientes, complicando la situación legal del sobreviviente y su compañera.