Fue esclavizada desde chica y la liberaron 22 años después: la historia que dejó en shock a todo Rosario

Una mujer de 36 años fue rescatada este jueves en Rosario tras haber estado sometida a condiciones de esclavitud durante 22 años. La víctima, originaria de Corrientes, fue traída en contra de su voluntad a la ciudad cuando tenía 14 años.

El rescate se llevó a cabo por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal, en el marco de una investigación coordinada por los fiscales federales Javier Arzubi Calvo, María Virginia Sosa, Soledad García y Andrés Montefeltro.

El operativo incluyó dos allanamientos: uno en Montevideo al 100, en el barrio Martín, donde se encontró a la víctima, y otro en Pueblo Esther, donde se incautaron un revólver y un rifle.

Rescataron a una mujer esclavizada en Rosario.

Según los testimonios y pruebas recolectadas, la mujer fue obligada a realizar tareas domésticas y a cuidar de personas mayores sin recibir remuneración alguna. Su libertad estaba severamente restringida; solo se le permitía salir del domicilio para realizar compras.

La víctima fue atendida por un equipo de psicólogos que acompañaron el proceso de rescate y posterior asistencia. Las autoridades locales, incluyendo la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y la Defensoría del Pueblo, colaboraron en la atención y protección de la mujer.

La Policía Federal mantiene bajo reserva la identidad de la mujer rescatada por razones de seguridad y privacidad.

La investigación continúa en curso, y se espera que en los próximos días se realicen más allanamientos y se tomen medidas legales contra los responsables de esta grave violación de los derechos humanos.