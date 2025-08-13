Fito Páez se separó de Eugenia Kolodziej tras 10 años de relación: revelaron los serios motivos

El músico rosarino Fito Páez se separó de la actriz Eugenia Kolodziej tras una década juntos, según informó este martes el panelista Pepe Ochoa en LAM, donde reveló que la ruptura se habría dado por la acumulación de tensiones y diferencias de vida.

Según lo informado, Kolodziej, de 38 años, se trasladó a Madrid para seguir desarrollándose como actriz, mientras que Páez permaneció en Argentina. Esa distancia, sumada al desgaste emocional, habría sido determinante para que la pareja decidiera “poner una pausa”. Ochoa señaló en la pantalla de América TV: “Ella impulsó la decisión, vino más de su lado”.

Fito Paez novia

El episodio expuso también una señal simbólica del distanciamiento: en su libro de poemas más reciente, Páez dedicó textos a sus ex parejas Fabiana Cantilo, Romina Ricci y Cecilia Roth, pero no incluyó una dedicatoria para Kolodziej.

La pareja se conoció por Facebook: Kolodziej comentó una foto de Páez con la frase “Matás”, en alusión a su energía, lo que derivó en un intercambio que encendió la conexión entre ambos. Esa chispa se transformó en una relación sólida que llegó a celebrarse con canciones, como Tu vida, mi vida, que el músico incluyó en su álbum La ciudad liberada (2017).

Además de la distancia, la diferencia de edad (Páez tiene 62 años y Kolodziej unos 30 años menos) habría influido en que sus prioridades y proyectos comenzaran a divergirse con el tiempo.

Hasta ahora no hubo un comunicado oficial ni declaraciones públicas de ninguna de las partes, lo que acentuó el impacto mediático de la ruptura. Quienes conocen al artista señalaron que atraviesa un momento introspectivo, mientras que desde el entorno de Kolodziej se habla de una nueva etapa en su carrera en Europa.

La separación marca el fin de una etapa de pareja que no solo influyó en su vida personal, sino también en su obra artística y mediática. Ambos sumaron años juntos de experiencias compartidas y proyectos simbólicos.

El músico seguirá centrado en sus presentaciones y proyectos individuales, mientras que Kolodziej enfocará su energía en la continuidad de su carrera artística desde España.