Fingió estar muerta para salvarse: el feroz ataque a puñaladas contra una joven en Rosario

Hace dos días, el brutal ataque a Agustina Leguizamón por parte de un hombre conmocionó al barrio La Cerámica de Rosario. La muchacha, que fue agredida a puñaladas por una persona de 29 años, logró salvarse tras fingir su muerte y contó escalofriantes detalles del hecho.

El ataque sucedió en la zona norte de la ciudad a la mañana. Según consignaron fuentes policiales, la Policía acudió a un llamado de emergencias y encontró a la víctima de 27 años malherida en el medio de un reguero de su propia sangre.

La muchacha lucía cortes en el cuello y varias partes del cuerpo y fue trasladada de urgencia al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde continúa internada en estado estable y pudo dar testimonio de lo sucedido y detalles sobre quién fue su atacante.

“Yo me iba a juntar con esa persona en la puerta de casa. Lo conozco desde hace tiempo. Yo nunca pensé que me iba a pasar una cosa como esa. Me fui a acostar y me desperté con un par de botellazos en la cara. Intenté defenderme como pude y me dio dos puñaladas en la yugular”, contó la joven.

Y agregó: “Cuando me hice la muerta, me agarró del cuello y me dio otra puñalada en la yugular. Me acarició el pelo y me dijo ´ya está, ahora dormí´”. El saldo de la salvaje agresión también consta de tabique nasal fracturado, hematomas en la cabeza y puñaladas en piernas y muslos, además de varios golpes en la boca.

¿Quién es el agresor de agustina?

El agresor de Agustina tiene 29 años y antecedentes penales, ya que hace un tiempo entró a robar a un supermercado chino y golpeó brutalmente a su dueño, quedando todo el evento filmado por cámaras de seguridad. El episodio ocurrió en agosto de este año.

“Si estoy viva es porque tuve un dios aparte. Lo único que quiero es que se haga justicia y que no pueda vivir tranquilo. Ese chico fue a matarme”, cerró la joven.