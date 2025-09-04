¿Fin de un ciclo? Migue Granados anunció un importante cambio en OLGA y podría quedarse afuera

La temporada de verano 2026 ya tiene un nombre clave: OLGA. Migue Granados, su principal figura, confirmó que el canal de streaming volverá a instalarse en Mar del Plata, intentando replicar el éxito de la temporada anterior.

“Mucha gente nos estaba preguntando qué onda el verano. Todavía no sabemos qué programas van a ir, pero podemos confirmar que otra vez vamos a estar en Mar del Plata. Creo que vamos a ser los únicos”, reveló este miércoles el conductor adelantándose a lo que será el segundo verano del streaming desde Playa Grande.

A pesar del anuncio, aún no hay una grilla confirmada aunque el rosarino deslizó que ya hay dos programas en mente: Tapados de laburo y Un poco de ruido, aunque evitó adelantar más detalles.

La elección del lugar no es azarosa: Mar del Plata se había convertido en una vidriera ideal para Olga. El año pasado, la presencia del ciclo alcanzó números récord. Su cercanía con la audiencia, incluso recorriendo las playas y charlando en vivo, fue parte central del éxito.

Sin embargo, hubo un detalle en la anterior temporada que modificó su ritmo habitual: Granados no fue parte de la programación y reapareció en la pantalla recién en marzo cuando el canal retomó desde el estudio ubicado en Palermo.

OLGA confirma que vuelven a Mar Del Plata, pero esta vez a Playa Grande. Va a ser el único canal de streaming que transmita desde ahí. pic.twitter.com/dGt9P0UJ15 — Real Time (@RealTimeRating) September 3, 2025

Por eso, los rumores apuntan que esta vez ocurrirá lo mismo y el rosarino se tomará un descanso durante enero y febrero y no será parte de la programación veraniega, que si tuvo a Nati Jota, Lucas Fridman, Evelyn Botto y otros en la conducción.

Qué cambios tendrá OLGA en 2026

En paralelo al anuncio, compartieron un breve adelanto: un compilado con los mejores momentos de la temporada pasada, mostrando desde entrevistas populares hasta momentos emblemáticos como el triángulo amoroso entre Sofía Gonet, conocida en redes como “La Reini”, y Homero Pettinato.

Para Migue y su equipo, Mar del Plata significa volver “donde fuimos felices”: una combinación de risas en vivo, interacción genuina con el público y la energía costera. “Las Olgas y el viento, sucundum sucundum. Olga se pone feliz y la feliz, se pone Olga. Mar del Plata 2026 desde Playa Grande”, prometieron con entusiasmo.

El regreso a la Costa tiene una doble intención: extender el formato fuera del estudio tradicional y reforzar el vínculo cercano con la audiencia. Una estrategia que mezcla contenido y celebrity con lo informal, auténtico y espontáneo.

ESTE VERANO DESDE PLAYA GRANDE



ESTE VERANO DESDE PLAYA GRANDE, REYES Y REINAS ✨



QUÉ MANIJAAAAAA pic.twitter.com/oxWzxTVyj2 — OLGA (@olgaenvivo) September 3, 2025

El éxito de la primera temporada marcó un modelo: unir el streaming con un entorno turístico potente. Esta segunda edición buscará consolidar esa fórmula, instalando el ciclo como un clásico veraniego.

Además, la presencia en Playa Grande les permite mantener la base urbana mientras ganan aire libre, estilo festival y clima de vacaciones, todo en un mismo formato.