Federico Salles: el rosarino que brilla en la nueva película de Jennifer López

El cine internacional posa su mirada sobre el talento local con el estreno de “El beso de la mujer araña”, una ambiciosa adaptación cinematográfica del musical de Broadway. La gran noticia para la ciudad es la participación de Federico Salles, el actor rosarino que logró ganarse un lugar en esta megaproducción de Hollywood. En este filme, Salles comparte pantalla con figuras de la talla de Jennifer López y Diego Luna, consolidando una carrera que comenzó en los escenarios locales y hoy alcanza una proyección global.

Actor y cantante rosarino.

La llegada de Federico a este proyecto no fue casualidad, sino el fruto de un proceso de audición que lo dejó en las puertas del protagonismo. Según relató el artista, originalmente se presentó para el papel de Molina, interpretado finalmente por Tonatiuh, y su desempeño fue tan destacado que el director Bill Condon decidió crear un espacio para él. Tras conocerlo personalmente en su visita a Argentina, el cineasta le propuso integrarse al elenco para interpretar una pieza musical clave dentro de la historia.

En la película, el rosarino tiene a su cargo la interpretación de “Dear One (Querido)”, una de las canciones más emotivas de la banda sonora y, curiosamente, la única que se canta en castellano. Esta escena fue grabada durante dos intensas jornadas en una cárcel de Uruguay a mediados de 2024, locación elegida para recrear el ambiente opresivo de la trama. Salles destacó la emoción de poder cantar su canción favorita del musical en una producción de tal envergadura, compartiendo el momento con el músico uruguayo Alejandro Balbis.

El Beso de la Mujer Araña.

Quién es Federico Salles

La trayectoria de Salles es un ejemplo de constancia para los artistas de la región. Formado en Rosario, a los dieciséis años partió hacia Buenos Aires tras ser seleccionado para el musical “Nine”, y desde entonces no ha dejado de trabajar en producciones de primer nivel. Su salto al cine de Hollywood de la mano de una estrella como Jennifer López representa un hito no solo para su carrera personal, sino para toda la comunidad artística de Rosario que sigue sus pasos con orgullo.

El beso de la mujer araña

“El beso de la mujer araña” es la primera adaptación cinematográfica del musical basado en la célebre novela de Manuel Puig. La trama explora la relación entre dos presos en una cárcel argentina: un militante político y un hombre soñador que se refugia en el cine para escapar de la realidad. La dirección de Bill Condon, responsable de éxitos como “Chicago” y “Dreamgirls”, asegura un espectáculo visual y sonoro donde la fantasía y el drama político se entrelazan de manera magistral.

Tras haber sido la película de apertura en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el filme tuvo su estreno comercial este jueves 8 de enero. Los rosarinos ya pueden disfrutar de la actuación de su conciudadano en las principales salas de la ciudad, donde la cinta se perfila como uno de los grandes atractivos de la cartelera de verano, uniendo la esencia de un clásico de la literatura argentina con el brillo inconfundible de la industria estadounidense.