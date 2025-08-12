Extraditaron a la pareja de la boda narco: así fue el operativo para traerlos a la Argentina tras el triple crimen de Rosario

Esteban Enrique “Pinky” Rocha y Brisa Milagros Leguizamón Ferreyra llegaron a territorio argentino luego de un operativo conjunto entre el Ministerio de Seguridad, Interpol, la Policía Federal y autoridades paraguayas. Ambos estaban siendo buscados por la Justicia de Rosario tras el triple crimen ocurrido luego de su boda en enero de 2022.

La pareja contrajo matrimonio en un salón de fiestas de Ibarlucea, cerca de Rosario. Esa misma madrugada, tres invitados —un hombre, su esposa y su bebé de un año— fueron emboscados y asesinados en un episodio que impactó por su brutalidad y su contexto narco.

Brisa Milagros Leguizamón y Esteban "Pinky" Rocha fueron extraditados desde Paraguay.

Rocha y Leguizamón están procesados por integrar una banda narco que operaba en barrios como La Cerámica, La Florida y Parque Casas, liderada por Olga “Tata” Medina, actualmente detenida. Excedían la venta y distribución de estupefacientes en Rosario desde al menos 2016.

Fueron detenidos en enero de 2023 en Asunción, Paraguay, en un operativo realizado por Interpol. Tenían órdenes de captura vigentes mientras estaban prófugos, después de haber burlado arrestos domiciliarios y excarcelaciones.

Brisa Milagros Leguizamón Ferreyra y Esteban Enrique "Pinky" Rocha se casaron en Campos de Ibarlucea. La joven tenía prisión domiciliaria y ambos fueron procesados por narcotráfico en Rosario.

Su llegada fue coordinada vuelos provenientes de Asunción con escala en Rosario. Al arribar, quedaron detenidos en la División Alcaidía de la Policía Federal, a disposición del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario, a cargo del caso.

La investigación continúa su curso. Entre el 27 de junio y el 2 de diciembre del año anterior se llevó adelante el juicio oral por la organización liderada por Medina, donde ella fue condenada a 6 años y 6 meses de prisión. Ahora, Brisa y “Pinky” enfrentan a la Justicia argentina tras su retorno.

Luego de una fiesta de casamiento en un barrio privado de Ibarlucea, la policía comenzó a investigar un triple homicidio.

El triple crimen en Ibarlucea adquirió ribetes de novela negra. La investigación judicial sugiere que el ataque fue una represalia por una deuda no saldada vinculada al negocio de drogas. El vínculo entre la boda y el crimen sigue siendo objeto de interrogantes.

La extradición representa un avance en el combate al narcotráfico organizado. Ahora la pareja enfrentará el proceso legal que venía desarrollándose en su ausencia y del que formaban parte central.

¿Quiénes eran las víctimas del triple crimen de Ibarlucea?

La pesquisa del triple crimen en Ibarlucea comenzó en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde Giménez y su hija ingresaron sin vida luego de haber sido trasladados en forma particular. Por la mañana, la madre del sujeto baleado fue al nosocomio y reconoció los cuerpos.

El hombre fallecido asistió al casamiento con su familia. Su Audi TT fue hallado en un camino rural cercano. Lo habían prendido fuego y la policía encontró adentro un tercer cadáver. Todos los indicios apuntan a que se trata del cuerpo de la pareja del conductor, pero no pudieron confirmar la identidad en la primera inspección.

En Ibarlucea encontraron incendiado el auto en el que iban las víctimas del triple crimen. Entre ellas estaban Iván Maximiliano Giménez y Elena, su hija de un año.

Al margen del pedido de los exámenes forenses, la suegra de Érica Vanesa R. (37) ratificó que la mujer fue a la fiesta en Campos de Ibarlucea. Sin embargo, resta la confirmación mediante las pericias y determinar cuál fue la causa de muerte.