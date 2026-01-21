¿Estrategia digital o apoyo real? Los Palmeras reabrieron sus redes y estalló la polémica

La banda de cumbia más emblemática de la provincia vuelve a estar en el ojo de la tormenta, pero esta vez no por su música. Los Palmeras decidieron reabrir la sección de comentarios en su cuenta oficial de Instagram, una función que permanecía bloqueada desde que se confirmó la partida de su histórico cantante, Rubén “Cacho” Deicas. La medida, que buscaba normalizar el contacto con el público, terminó encendiendo nuevas alarmas por la naturaleza de los mensajes recibidos.

Cabe recordar que el cierre de la interacción se produjo cuando las redes del grupo se convirtieron en un campo de batalla. Miles de fanáticos, dolidos por la ausencia de la voz líder, inundaron los posteos con frases como “sin Cacho no son nada” o “Los Palmeras no existen”. Ante la imposibilidad de contener la ola de críticas negativas, la administración de la cuenta optó por el blindaje digital, silenciando por completo a su comunidad.

Sospechas por la aparición de cuentas fantasma

Con la reapertura de los comentarios en las últimas horas, el escenario cambió de forma drástica, pero poco convincente para muchos. De repente, las publicaciones se llenaron de elogios masivos y muestras de apoyo incondicional. Lo que llamó la atención de los usuarios más detallistas es que gran parte de estos mensajes provienen de perfiles sin actividad real, con escasos seguidores o incluso con orígenes geográficos totalmente ajenos a la movida tropical santafesina.

Los Palmeras cuando cerraron el 2025.

Muchos usuarios denunciaron que se trata de una maniobra para “limpiar” la imagen del grupo tras la crisis interna. La detección de comentarios idénticos repetidos en diferentes fotos reforzó la teoría de que se estarían utilizando cuentas falsas o trolls organizados para silenciar el descontento popular. Igualmente, Los Palmeras siguen siendo una de las bandas más queridas de la región.

El desafío de mantener la mística sin su voz histórica

Esta situación pone de manifiesto la difícil transición que atraviesa la agrupación tras la salida de su figura más representativa. ¿Para los seguidores de la cumbia santafesina, el intento de “inflar” el apoyo mediante bots no hace más que profundizar la grieta con el público genuino? No se sabe, pero la banda sigue haciendo bailar a todo un país.