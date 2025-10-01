Este jueves no habrá recolección de residuos en Rosario: ¿Por qué?

La Municipalidad de Rosario informa que, debido a la conmemoración del Día Municipal del Recolector de Residuos, este jueves 2 de octubre no se prestará el servicio de recolección ni de barrido en la ciudad. Por tal motivo, se solicita a los vecinos no sacar los residuos domiciliarios durante toda la jornada.

Además, para evitar acumulación de basura en las calles, se ha dispuesto que la recolección nocturna habitual del miércoles 1 de octubre se adelante. Por ello, se insta a los vecinos a sacar sus residuos antes de las 18 horas de ese día.

Recolección de residuos en Rosario

El servicio se regularizará a partir de las 0 horas del jueves 3 de octubre, con trabajos de recolección e higiene urbana intensivos en toda la ciudad. La Secretaría de Ambiente y Espacio Público destaca la importancia de la colaboración ciudadana para mantener la limpieza urbana y evitar inconvenientes durante la jornada sin servicio.

En el marco de esta conmemoración, la Municipalidad también saluda y reconoce la labor de los trabajadores del servicio de recolección y barrido, quienes desempeñan un rol fundamental en el mantenimiento de la higiene y el orden en la ciudad.

Camión recolector de residuos de Rosario

Se recuerda que, ante cualquier consulta o reclamo, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de atención al ciudadano 147, disponible las 24 horas.

La celebración del Día del Recolector de Residuos busca reconocer y valorar el trabajo de quienes, día a día, contribuyen al bienestar y la calidad de vida en Rosario, garantizando un entorno limpio y saludable para todos.