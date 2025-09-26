Escracharon a Uma Granata mientras disfrutaba de su viaje de egresados en Brasil: “Era ella”

Uma Granata, la hija de Amalia Granata y Cristian “Ogro” Fabbiani, está terminando sus estudios secundarios y, mientras se prepara para su futuro universitario, se fue a Brasil para disfrutar junto a sus compañeros de curso del viaje de egresados tradicional de 5° año.

En ese contexto, durante un día de playa, la adolescente fue interceptada por los influencers Marian Vázquez y Octa Larralde, creadores de la cuenta Todo Versus, quienes le realizaron una nota para las redes.

Amalia Granata junto a Uma y Roque

Sin embargo, en medio de la charla, ocurrió algo inesperado para Uma: los noteros revelaron que la vieron a los besos de manera muy apasionada. Aunque no explicaron en qué contexto ocurrió, todo hizo suponer que se trató de una fiesta en alguno de los boliches de la zona.

“Estaba chapando ayer furiosamente, ¿qué onda ahí?”, preguntó Marian ante la cara de desconcierto de la joven que comenzó a reírse de manera nerviosa y dejó en claro su sorpresa.

“No era yo. ¿Con quién? No, no era”, atinó a responder negando el beso aunque evidenció que algo ocurrió ese día. En ese momento, Octa bromeó con la situación y apuntó hacia otra de las egresadas. “Ah, creo que era ella. Ah, no, era ella. Era ella… son parecidas, siempre nos confundimos”, continuó el joven tratando de salvar de la incomodidad a la hija de la diputada provincial.

El incómodo momento que vivió Uma Granata en su viaje de egresados