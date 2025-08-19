Los egresados que cambiaron Bariloche por Salta y se volvieron virales: “Nos dijeron que nos íbamos a arrepentir”

La elección de un destino de viaje de egresados suele estar marcada por la tradición. Para la mayoría de las promociones del país, Bariloche o Brasil son las opciones más populares. Sin embargo, un grupo de estudiantes del Complejo Educativo IEMA de Rosario decidió romper con lo establecido y apostar por una experiencia distinta: viajar a Salta.

La decisión generó sorpresa y hasta algunas críticas. “Se van a arrepentir toda la vida”, fue uno de los comentarios que más escucharon antes de partir. Sin embargo, apenas llegaron al norte argentino comenzaron a descubrir que su elección había sido mucho más acertada de lo que muchos imaginaban.

Egresados rosarinos eligieron Salta como destino de viaje.

El curso compartió su experiencia en la cuenta de TikTok @promo25.ceciema y rápidamente se volvió viral. En los videos se puede ver a los jóvenes disfrutando de los paisajes imponentes, la calidez de la gente y las noches llenas de música y cultura que ofrece la provincia. La publicación recibió cientos de comentarios y se transformó en un ejemplo de cómo un viaje de egresados puede ser diferente y, al mismo tiempo, inolvidable.

“Nosotros vinimos a demostrar que no toda la diversión se encuentra en fiestas y alcohol”, expresó una de las alumnas en un mensaje que generó gran repercusión. Sus palabras reflejaron no solo la vivencia del grupo, sino también la intención de mostrar otra forma de celebrar el cierre de una etapa escolar.

Las imágenes compartidas muestran recorridos por paisajes únicos, momentos de convivencia grupal y el descubrimiento de costumbres y tradiciones locales. Desde excursiones hasta actividades culturales, cada experiencia sumó valor al viaje y reforzó la idea de que los mejores recuerdos no siempre están en los destinos más populares.

Lejos de arrepentirse, los egresados aseguraron que Salta superó sus expectativas. La calidez de la gente, los escenarios naturales y el ambiente distinto a lo que se acostumbra en los viajes tradicionales fueron los puntos más destacados de la experiencia.

El caso de esta promoción de Rosario no tardó en convertirse en noticia y abrir un debate sobre cómo se vive la etapa de egresados en la actualidad. Para muchos, su elección fue un recordatorio de que animarse a romper con lo establecido puede traer grandes recompensas.

Así, los jóvenes demostraron que la diversión no depende de seguir un molde, sino de la actitud con la que se elige vivir la experiencia. En su caso, Salta no solo fue un destino turístico, sino también la confirmación de que la aventura y los recuerdos más valiosos pueden encontrarse en lugares inesperados.

