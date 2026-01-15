Escándalo en Villa Constitución: Los videos del horror que cerraron el jardín “Manitos a la Obra”

En una medida que ha generado fuerte conmoción en la comunidad local, el Ejecutivo de Villa Constitución dispuso este martes la clausura preventiva del jardín maternal “Manitos a la Obra”. La decisión se tomó de forma inmediata tras la presentación de una denuncia penal por presuntos malos tratos contra niños y niñas que asistían a la institución.

El conflicto escaló cuando la Dirección de Educación local recibió una serie de registros audiovisuales comprometedores. En dicho material, que ya forma parte de la investigación judicial, se observarían conductas de riesgo y tratos que vulneran los derechos fundamentales de las infancias.

Evidencias que dispararon la clausura

Según la información oficial, el material aportado, que consiste en audios y videos captados dentro del establecimiento de calle Dorrego al 2000 de Villa Constitución, daría cuenta de situaciones compatibles con maltrato. Ante la gravedad de los hechos, el municipio elevó la denuncia formal ante el Centro Territorial de Denuncias (CTD).

Fuentes municipales confirmaron que el objetivo primordial de la clausura es el resguardo absoluto de los menores. La medida busca frenar cualquier posibilidad de que los niños continúen expuestos a métodos de “corrección” basados en castigos físico y tratos humillantes y degradantes.

Denunciaron a un jardín de Villa Constitución.

Investigación penal en marcha

Con el jardín cerrado y la denuncia radicada, la Fiscalía interviniente ya cuenta con todas las pruebas recolectadas hasta el momento. Los investigadores deberán ahora peritar el material audiovisual para determinar las responsabilidades penales de quienes estaban a cargo del cuidado de los niños.

Mientras tanto, la clausura preventiva se mantendrá vigente como medida cautelar, mientras la ciudad aguarda respuestas sobre lo que ocurría puertas adentro de una de sus instituciones maternales.