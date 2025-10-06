Una docente del Colegio Nacional Nº 1 de Rosario quedó en el centro de la polémica después de que sus propios alumnos grabaran un episodio de discriminación hacia una alumna venezolana.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, provocando una fuerte reacción de estudiantes, padres y organizaciones de derechos humanos. La grabación muestra a la docente alterada y a la alumna visiblemente afectada por sus palabras. “Vuélvase a su país”, se llega a escuchar decir a la docente en la grabación, algo que generó indignación inmediata.

El Ministerio de Educación de Santa Fe intervino de manera inmediata. La secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daina Gallo Ambrosi, confirmó que se convocó a la docente para tomarle declaración y que se abrió una investigación para esclarecer los hechos: “Hay una denuncia por maltrato de una estudiante hacia su docente. No podemos tolerar este tipo de situaciones, pero también hay que escuchar a la maestra”.

Además, se informó que se trabajará con el curso en cuestión sobre convivencia escolar y que se convocará a la familia de la alumna afectada para abordar la situación de manera integral y contener a la estudiante.

Colegio Nacional 1 Rosario

Las autoridades aseguraron que la docente no tenía antecedentes de conductas similares, aunque el episodio evidencia la necesidad de reforzar los protocolos contra la discriminación en el ámbito escolar y promover el respeto a la diversidad cultural.

Organizaciones sociales y gremiales se manifestaron en repudio al hecho. Desde Alianza por Venezuela expresaron su solidaridad con la estudiante y exigieron medidas concretas para prevenir nuevos episodios de xenofobia en las escuelas de Rosario.

La comunidad educativa espera que el incidente sirva como punto de partida para reflexionar sobre la inclusión y el trato igualitario en las aulas, y que se implementen acciones efectivas para prevenir la xenofobia.

El episodio también pone en evidencia el papel de las redes sociales como herramienta para visibilizar injusticias y movilizar a la sociedad en defensa de los derechos de los más vulnerables.

Video: una docente discriminó a una alumna venezolana