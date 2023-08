Es jubilado, le usurparon su casa en Rosario y vive amenazado: “Me quieren ver en un ataúd”

José Stagno, un rosarino jubilado de 68 años, está viviendo una pesadilla sin final. Una pareja que hace meses le usurpó la casa lo amenaza constantemente de muerte a él y a su familia y, a pesar de las denuncias pertinentes, no pudo regresar a su vivienda de barrio Pichincha, que continúa tomada por los delincuentes.

El hombre contó en Radio 2 que todo comenzó en julio, cuando debió dejar temporalmente la casa junto con su familia para realizar una serie de reformas. En ese momento, un hombre y su pareja se instalaron ilegalmente en el predio y, pese a que José intentó sacarlos en buenos términos y les ofreció su número de celular, los delincuentes sólo aprovecharon para amenazarlo de muerte por tal medio.

Los delincuentes amenazan al hombre y a su familia Foto: Captura

“Yo estuve cara a cara con ellos, me dijeron que ellos estaban adentro. Me quieren ver en un ataúd, no les interesa otra cosa, me lo dijeron a mí”, expresó angustiado el jubilado, que a pesar de haber radicado su denuncia no puede volver a su domicilio y es víctima de constantes intimidaciones que incluyen fotografías de armas de fuego y mensajes violentos hacia él y su familia.

¿Qué hizo la justicia para proteger a josé stagno?

José precisó que su caso está en manos de la fiscal Raquel Almada y, aunque le otorgaron protección, las amenazas siguen. “Estos individuos estuvieron merodeando, consiguieron entrar sin forzar la cerradura y se apropiaron, literalmente, de la propiedad. Cuando me presento, ya estaban adentro”, detalló y aclaró: “Este hombre, quien usurpó, tiene 3 causas por hurto, amenaza y por robo”.

“Estoy viviendo de prestado en la casa de un familiar”, lamentó José. “No tengo nada, lo único que tengo es la vivienda y vivo de una jubilación mínima. Me veo vulnerado en todos los sentidos, el tiempo pasa y la Justicia no actúa”, cuestionó el jubilado.