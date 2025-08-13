Julieta Prandi recibió este miércoles una buena noticia después de años de sufrimiento: su exmarido, Claudio Contardi, fue condenado a 19 años de prisión inmediata por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado y violencia de género.

En ese contexto, salió a la luz nuevamente el encuentro que mantuvo la modelo junto a Alejandra “Locomotora” Oliveras hace algunas semanas atrás, días antes de que la exboxeadora sufra el ACV isquémico que la dejó internada y por el que luego falleció el pasado 28 de julio.

El encuentro entre Locomotora Oliveras y Julieta Prandi.

Locomotora visitó el programa Sarasa que Prandi conduce junto a Mariano Peluffo el 4 de julio y en ese momento ambas compartieron sus experiencias de vida: las dos mujeres fueron víctimas de violencia y abuso sexual por parte de sus exparejas.

Oliveras relataba en diversas entrevistas su historia de maltrato, en la que también denunció haber sufrido golpes, amenazas y humillaciones de una expareja antes de convertirse en referente del deporte y en símbolo de superación.

Locomotora Oliveras

El día que falleció la exdeportista, Prandi la despidió con un emotivo mensaje junto a imágenes de ese encuentro en el estudio de radio. En el mismo señaló que fue una conversación profunda, sin rodeos, en la que se tocaron temas dolorosos pero necesarios.

El mensaje de Prandi para Locomotora Oliveras

Tras ese diálogo crudo y cargado de emociones, Locomotora compartió un video en sus redes sociales donde alentó a Julieta a enfrentar el proceso judicial que comenzaba en pocas semanas.

“Una mujer hermosa, valiosa y muy fuerte. Me dejó este mensaje desde el fondo de su corazón: las mujeres podemos salir adelante ante cualquier situación tremenda de la vida”, escribió Oliveras en su cuenta de Instagram.

Además hizo foco en que “podemos salir de la violencia de género, del dolor, de la desesperación, del abandono. Somos fuertes, resilientes y juntos, si nos apoyamos, somos invencibles”.

La entrevista entre ambas mujeres dejó en claro la fuerza que implica romper el silencio y visibilizar la violencia de género, así como la importancia de la Justicia para reparar, en parte, el daño causado.