Emergencia en México: el desesperado pedido de ayuda para traer de regreso al rosarino Javier Berengue

La comunidad se encuentra movilizada por la difícil situación de Javier Berengue, quien protagonizó un accidente gravísimo el 31 de diciembre en Tulum, México.

Aunque actualmente se informa que el joven se encuentra consciente, su estado de salud requiere una atención constante debido a que su proceso de rehabilitación será extremadamente prolongado y de alta complejidad.

La urgencia del caso radica en la necesidad de acceder a tratamientos médicos especializados que solo pueden sostenerse con una fuerte inversión económica. El objetivo principal de su entorno cercano es lograr un traslado sanitario a la Argentina, un procedimiento logístico que implica costos sumamente elevados y que resulta imposible de afrontar sin la colaboración de la sociedad.

Cómo colaborar desde cualquier parte del mundo

Para centralizar el apoyo, se ha lanzado la campaña #TodosPorJavo, que pone a disposición distintas vías para realizar donaciones económicas. Quienes deseen ayudar desde Argentina pueden hacerlo a través del alias emiliojojo.mp (a nombre de Emilio Fernando Berengue), mientras que para aquellos que se encuentren en México se habilitó una cuenta en el Banco Santander a nombre de Clara Valenti (CLABE: 014691606234581628).

Todos por Javo

Incluso para quienes residen en otros países, la cadena de favores se ha extendido mediante cuentas en dólares (Regent Bank) y euros, además de una petición activa en la plataforma GoFundMe. La familia insiste en que, ante la magnitud de los gastos médicos en el extranjero, “cualquier aporte suma” para acercar a Javier a su hogar y a la atención médica necesaria en su país de origen.