Solidaridad para Emmanuel: el pequeño guerrero entrerriano que enfrenta su tercer trasplante

Se trata de Emmanuel Peralta, un niño entrerriano de cuatro años, oriundo de Gualeguaychú, que padece granulomatosis crónica, una enfermedad grave que lo llevó a atravesar complejos trasplantes de médula ósea y a permanecer junto a su familia durante varios meses en la ciudad de Buenos Aires para recibir tratamiento especializado.

Emmanuel Peralta y su mamá.

El primer trasplante se realizó en febrero del año pasado, pero meses después su organismo rechazó la médula del donante, generando un cuadro crítico de salud y la necesidad de un nuevo tratamiento intensivo. Ante ese escenario, Emmanuel debió someterse a un segundo trasplante, que incluyó quimioterapia, con una evolución que actualmente resulta alentadora.

Emmanuel Peralta junto a sus padres.

Hoy, el niño se encuentra con alta ambulatoria en el Hospital Garrahan, condición que se extenderá hasta el 23 de este mes, aunque debe permanecer cerca del centro de salud por un período de cien días, como parte del protocolo ante posibles complicaciones. Su padre asegura que Emmanuel está estable, emocionalmente fuerte y feliz por la compañía de sus hermanas.

Emmanuel Peralta y su familia.

Durante este tiempo, la familia enfrentó múltiples dificultades. El padre debió dejar su trabajo en Entre Ríos para acompañarlo y, mientras permanecían en Buenos Aires, su vivienda en Gualeguaychú fue robada en tres ocasiones, lo que agravó la situación al pensar en el regreso al hogar.

Solidaridad para Emmanuel Peralta

Con el objetivo de sostener la estadía de Emmanuel y sus hermanas en Buenos Aires y recomponer parte de lo perdido, la familia organizará una venta de pollos solidaria en las próximas semanas.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias emmaperalta.flor, a nombre de Florencia Isabel García, o comunicarse al teléfono 3446 384471.