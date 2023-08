Eligió la temática Messi para festejar el cumpleaños de su hijo, pero la reacción del joven no fue la que esperaba

Lo que debía ser una sorpresa de cumpleaños, terminó en una especie de reclamo por parte del agasajado. Su mamá adornó la casa para que festeje su cumpleaños y para eso eligió la temática Lionel Messi; pero la respuesta de su hijo no fue la esperada.

“Parece que tengo 10 años”, se escucha decir al joven en el video que se volvió viral en TikTok cuando mostró lo que su mamá había preparado para su festejo de 21 años. La mujer preparó el comedor de su casa y lo adornó con tonos celestes y blancos en homenaje a la Selección Argentina.

La reacción inesperada por la decoración de su cumpleaños

Pero además le sumó varias fotos de Messi besando la Copa del Mundo y globos con forma de pelota. La mujer se mostró orgullosa de lo que armó para su hijo, pero este no reaccionó de la manera que esperaba: “Cumplís 21 años y tu mamá piensa que 12 cumplís”.

“Mi mamá se pasa, me hace un cumpleaños de Messi lpm”, se lee también en el video y agrega: “Cumplo 12 y no sabía”. Si bien la mujer se muestra sonriente y defiende lo que eligió para adornar su casa, y el video tiene un tinte de chiste; los usuarios de TikTok no lo tomaron de esta manera y remarcaron que el joven “no se la merece”.

No cayó bien el video, y en los comentarios se notó: “Este no es argentino. Cómo no vas a querer un cumpleaños de Messi”, “Bue ni que fuera la granja de Zenon. Agradece que tu mamá te hizo un detalle, que no es para menos” y “El verdadero, pocos podrán y muchos querrán jaja”, fueron algunos de ellos. Luego el cumpleañero borró el video, seguramente porque los comentarios no eran positivos.