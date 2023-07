Elecciones 2023: para Roberto Sukerman, “los problemas de Rosario se resuelven desde Rosario”

El próximo domingo 16 de julio se celebrarán las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Santa Fe y, entre las categorías que se disputan, está la intendencia de Rosario, donde varios precandidatos se anotaron para liderar frentes y alianzas de cara a las generales. Entre los precandidatos está Roberto Sukerman, que peleará a la interna con Juan Monteverde y Luis Báez para la lista “Juntos Avancemos”, en su tercer intento por llegar al Palacio de los Leones.

“Hoy la gente está cansada de la política y de los políticos”, expresa y advierte: “Los políticos tienen que pelearse menos y ponerse más de acuerdo. Por eso estoy orgulloso del acuerdo que llegamos a hacer con Juan Monteverde, mostrándole a la gente que lo que queremos es ponernos de acuerdo, para trabajar en conjunto, generando una mayoría y un nuevo gobierno en la ciudad”.

Roberto Sukerman aspira a la intendencia de Rosario por "Juntos Avancemos" Foto: Facebook Roberto Sukerman

El precandidato por el peronismo define a la ciudad ribereña como su lugar en el mundo, por eso enfatiza que Rosario necesita un intendente que se haga cargo de los problemas desde allí: “Hay muchos que creen que los problemas de Rosario los tiene que resolver otro, pero no. Por eso quiero ser intendente, para hacerme cargo de los problemas desde donde tiene que ser, desde Rosario.”

En esta línea, no escatimó a la hora de criticar la gestión del actual mandatario local, Pablo Javkin: “No hay excusas, si querés hacerte cargo te hacés cargo; si no te querés hacer cargo le echás la culpa a los demás, hacés lo que hace Javkin”.

¿Es necesaria la autonomía para mejorar la seguridad?

Con esto, Sukerman aclaró: “Están los que hacen discursos hoy, y estamos los que venimos proponiendo cosas concretas y por ser opositores no nos han escuchado”. Al respecto, el precandidato enumeró una serie de proyectos para la seguridad que presentó durante su paso como edil de la ciudad, como por ejemplo, la creación de un centro de monitoreo con cámaras de vigilancia y la propuesta de crear una Policía Municipal, que no tuvo el apoyo necesario.

“Lo que quiero decir es que es mentira que Rosario necesita autonomía para trabajar en materia de seguridad. Tal es así que en la provincia de Buenos Aires, donde no existe la autonomía municipal, todos los intendentes se hacen cargo de la seguridad, tienen secretaría de seguridad, especialistas en seguridad, invierten en seguridad, tienen centros de monitoreo, trabajan codo a codo con la policía... no hay ninguna excusa para hacerse cargo de la seguridad sin tener autonomía”.

Roberto Sukerman aspira a la intendencia de Rosario por "Juntos Avancemos" Foto: Facebook Roberto Sukerman

No obstante, aclaró que no sólo apoya sino que promueve hace años la autonomía de la ciudad, para lo que presentó varios proyectos y sumó: “cuando fui ministro de Gobierno de Perotti empecé a fortalecer el tema de la autonomía y se llegó a un proyecto, después de toda una serie de consultas, que ahora tiene trámite parlamentario”. En ese aspecto, expresó: “si hay alguien que quiere la autonomía, soy yo”.

la gestión en provincia y nación: su carta de presentación

Sukerman no es nuevo en la política. En el 2019, asumió como Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe; en febrero del 2021, fue como Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe; y, desde el 2022, se desempeña como Jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Con perfil bajo y alejado de las disputas políticas internas, el aspirante al Palacio de los Leones se mostró orgulloso de su rol como funcionario y lo que logró durante su paso por los Ministerios. Como ministro de Trabajo en pandemia recorrió el territorio implementando los protocolos de regreso a las actividades laborales “con las cámaras empresarias y los dirigentes gremiales en conjunto, para que no haya despidos y para aplicar los programas nacionales como el ATP”.

Sukerman está en el Ministerio de Trabajo de la Nación y fue funcionario de la gestión de Perotti

En su paso por el ministerio de Gobierno de la gestión de Omar Perotti “implementé un diálogo político de políticas vinculadas a promover la autonomía municipal, el voto joven -que en ese momento no se quiso tratar en la legislatura y ahora el Tribunal Electoral autorizó- y di respuestas a lo que tenía que ver con la falta de funcionamiento del Servicio Penitenciario, revirtiendo una situación de parálisis, producto de la gestión de Pullaro”.

Respecto a su paso por el Ministerio de Trabajo de la Nación, Sukerman enfatizó en el crecimiento del empleo formal: “en Argentina crece hace 33 meses de manera continua”. Además, hizo hincapié en el trabajo llevado adelante con las paritarias: “salvo el caso del gremio neumático, no hubo conflictos de trascendencia pública, las partes se sientan y acuerdan, con un trabajo enorme”.

Utilizando su gestión previa como carta de presentación, Sukerman reconoce que todo su trabajo, desde que asumió aquellas responsabilidades, le permitió estar “aun más capacitado de lo que estaba para asumir la intendencia de Rosario”.

¿Cómo ve roberto sukerman el panorama electoral a nivel nacional?

“Estoy convencido que el frente Juntos Avancemos a nivel provincial, y Unidos por la Patria, a nivel nacional, van a ganar las elecciones, porque se está generando una renovación dentro de los mismos frentes”, expresa con optimismo y aclara: “A nivel nacional, Massa es un dirigente de 50 años, con una amplia trayectoria igual que Rossi. Estoy convencido que es una fórmula muy competitiva”.

La seguridad: un tema integral

Todos los caminos llevan a hablar sobre inseguridad en Rosario. El tópico es una materia necesaria y Sukerman no esquiva la pelota, aunque sostiene que no habla sólo desde el discurso sino desde la acción, amparándose en los proyectos que presentó como concejal de la ciudad y en su paso por la provincia.

Su línea de acción en lo que es seguridad se comprende de manera integral: “El problema de seguridad de Rosario, vinculado a la violencia, es producto de políticas públicas que se llevaron adelante durante 20 años. Es decir, Rosario hace 20 años que expulsa industrias; la ciudad perdió miles de puestos de trabajos de calidad. Así también perdió de recaudar miles y miles de millones de pesos. Eso también hace al bienestar de la población y al tejido social”.

Roberto Sukerman aspira a la intendencia de Rosario por "Juntos Avancemos" Foto: Facebook Roberto Sukerman

El panorama no se reduce al tema del trabajo sino también a la falta de infraestructura: “si vos abandonás los barrios, se condensan condiciones de desigualdad, no hay manera que podamos vivir en paz. Lo mismo en lo que tiene que ver con la inclusión social”.

Al respecto, puntualizó de manera crítica la gestión de Javkin: “Acá no hay ni siquiera jardines maternales de primera infancia de 45 días a la escolaridad, como propusimos hace años. Javkin prometió los jardines y nunca los hizo”.

Para su gestión, Sukerman propone la creación de estos jardines, el seguimiento de la situación de escolaridad de los chicos y un trabajo interdisciplinario con los centros de salud, para tratar los consumos problemáticos y los problemas de salud mental, para “regenerar un tejido social que involucre organizaciones e instituciones”.

El acuerdo con ciudad futura

De cara al domingo, Sukerman se expresó “orgulloso” del acuerdo que logró con Juan Monteverde y adelantó que acompañará a Ciudad Futura en caso de que su espacio no supere las PASO: “la población ya sabe lo que piensa cada uno, la gente quiere que nos pongamos de acuerdo y le resolvamos los problemas”.