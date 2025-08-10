El video que muestra el tenso cruce entre Messi, Antonela Roccuzzo y la mujer de Jordi Alba: ¿Escena de celos?

Un breve pero revelador video se volvió viral en las últimas horas al mostrar un instante cargado de tensión entre Lionel Messi y Romarey Ventura, esposa de Jordi Alba, quienes intercambian una mirada que duró apenas segundos, mientras Antonela Roccuzzo los observa con una expresión que muchos interpretaron como de incomodidad o celos.

La escena fue capturada por un usuario que la compartió rápidamente en plataformas como X y TikTok. En cuestión de horas, el video ya acumulaba millones de reproducciones y fue reinterpretado en forma de memes y comentarios entre los internautas, agregándole humor e ironía a lo que muchos consideraron una situación tensa.

Jordi Alba y Lionel Messi, compañeros y amigos en Inter Miami.

“Se palpaba tensión”, comentaron muchos mientras otros apuntaban a la rapidez de la mirada como prueba de que el vínculo entre el astro y su mujer atraviesa una etapa hiperprotegida.

Sin embargo, hubo quienes intentaron relativizar el momento, afirmando que la mirada podría haber sido simplemente casual o que la reacción de Antonela fue malinterpretada por el contexto y las cámaras, más que por una respuesta emocional real.

La esposa de Lionel Messi, en medio de una contundente sentencia judicial.

Este tipo de situaciones recurrentes ponen en evidencia cómo la vida privada de figuras públicas como Messi es constantemente monitoreada por redes, donde cada mirada, sonrisa o expresión se vuelve objeto de especulación.

Antonela y Messi han demostrado siempre una postura discreta y respetuosa en eventos públicos, pero este breve video recordó cómo los focos digitales transmiten una presión sutil que trasciende el campo de juego. La fuerte mirada de Antonela fue tan viral como cualquier jugada magistral, y el fandom encontró rápidamente el humor en ello.

VIDEO: Antonela Roccuzzo fulminó a Messi con una mirada