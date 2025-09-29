El triste momento que atraviesa Lionel Messi que impactó en su círculo más íntimo: “Todavía nos queda”

Lionel Messi y Sergio Busquets compartieron más de una década de éxitos en el Barcelona, forjando una de las alianzas más emblemáticas del fútbol mundial. Tras conocerse que el español colgará los botines al final de la temporada con Inter Miami, el capitán de la Selección Argentina decidió expresarle públicamente su afecto y gratitud.

A través de su cuenta de Instagram, Messi publicó una foto en la que ambos aparecen abrazados durante su etapa en Barcelona. Pero también expresó no solo respeto profesional, sino también la amistad que los une fuera del campo en el posteo que Busquets compartió en su cuenta: “Juntos casi desde el arranque hasta el final… Un lujo haber disfrutado de tu fútbol, Busi. Y todavía nos queda un poquito más”.

El emotivo mensaje de Messi a Busquets.

El mensaje de Messi rápidamente se viralizó, generando comentarios de aficionados, ex compañeros y figuras del fútbol que destacaron la lealtad y la emoción que transmiten ambos jugadores. La publicación mostró un lado más humano de la estrella argentina, visiblemente afectada por la noticia del retiro de su amigo.

El mensaje de Lionel Messi para Sergio Busquets (Barcelona)

Busquets, considerado uno de los mejores mediocampistas defensivos de su generación, se ha destacado por su inteligencia táctica y su capacidad de distribución del balón. Su retiro marca el cierre de una etapa que incluyó títulos históricos con el Barcelona y la selección española, como la Champions League, La Liga y la Eurocopa 2012.

Desde su llegada a Inter Miami en 2023, Busquets ha seguido demostrando liderazgo y calidad en el campo. Messi, quien también se unió al club estadounidense, ha compartido nuevamente equipo con su compañero, reforzando la conexión que los caracterizó durante años en el futbol español.

El delantero del Inter Miami Lionel Messi celebra con Jordi Alba y Sergio Busquets tras anotar en el encuentro de la MLS ante St. Louis City el sábado 1 de junio del 2024. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

El gesto de Messi impactó incluso en su círculo más íntimo, según revelaron allegados del jugador, que destacan cómo la noticia del retiro de Busquets generó un momento de nostalgia y reflexión en el capitán de la Selección Argentina. La frase “todavía nos queda” refleja la intención de disfrutar juntos de los últimos partidos que compartirán en Estados Unidos.

Incluso, dando cuenta de la gran amistad que une a los futbolistas y que se extendió a sus familias, quien dejó unas sentidas palabras fue Antonela Roccuzzo. “Lo mejor para ustedes siempre”, escribió la rosarina en el mismo posteo, mencionando al propio Busquets y a su esposa, Elena Galera, con quien mantiene una amistad muy cercana.