El tío stripper de Tomás Holder quiere entrar a Gran Hermano y subió un video hot para el casting

Tomás Holder fue uno de los participantes de Gran Hermano 2022, la edición que marcó el regreso del exitoso reality a la televisión y el nacimiento de una camada de personajes que aún hoy se mantienen en los medios como Julieta Poggio, La Tora Villar, Nacho Castañares y Daniela “Pestañela” Celis.

Aunque fue el primer eliminado, el rosarino supo reinventarse e ir ganándose su lugar en el mundo mediático: sumó a su mamá su recorrida por los programas, participó del Bailando 2023, abrió su cuenta de OnlyFans y suele ser noticia recurrentemente por sus contenidos en las redes sociales.

El tío de Tomás Holder en su visita al Bailando 2023

Sin embargo, un familiar suyo quiere seguir sus pasos y en las últimas horas comenzó su campaña para entrar a la casa más famosa del país. Maximiliano Gordillo es tío del influencer y se presenta como modelo y bailarín en el video que ya comenzó a circular en las redes sociales y con el que quiere ser llamado por Telefe.

Si bien ya había tenido una aparición en el programa de Marcelo Tinelli y en Intrusos, ahora Maximiliano va por todo y lo dejó claro en la grabación donde se muestra sexy, con la camisa abierta y con la actitud necesaria para ser un nuevo personaje mediático de la Argentina. “Este personaje da para la casa“, escribió su hermana Gisela Gordillo en Instagram, apoyando su campaña.

La mamá de Tomás Holder estuvo en "Intrusos" junto a su hermano y habló de la situación de su hijo. (Foto: Captura de pantalla)

“Soy de la ciudad de Rosario pero hace muchos años que no me encuentro en la Argentina, en los cuales viajo por otros países”, explicó para luego agregar que “en este momento me encuentro en Bolivia”.

A continuación, dejó en claro que con su sobrino no lo une solamente la sangre sino una personalidad bien marcada: “Soy un chico fitness, me gusta la vida sana, me gusta salir y me gustan mucho las mujeres”. “Soy un líder nato, siempre he liderado grupos y no me gusta perder a nada”, agregó.

Sin dar vueltas contó quiénes son sus familiares y le explicó al Big que “me necesitás en tu casa”. ¿Correrá la misma suerte que su sobrino y entrará a Gran Hermano Generación Dorada?

La mamá de Holder habló sobre la carta que le dejó a su hijo antes de entrar a la Casa

El video sexy del tío de Holder para postularse a Gran Hermano