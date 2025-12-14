El ranking del pan dulce más caro de Rosario

Mientras que un pastelero mediático generó controversia en Buenos Aires con una creación que roza los $60.000, los productos de alta gama y elaboración artesanal en Rosario se mantienen en una franja de precios significativamente menor. Un recorrido por las panaderías más top de la ciudad revela el ranking de los panettones y pandoros premium para estas fiestas, y dónde encontrar las opciones más exclusivas.

Para estas fiestas, el pan dulce artesanal y premium en Rosario tiene un costo que oscila entre los $30.000 y $40.000.

Una intensa búsqueda se ha desatado en las panaderías rosarinas en la previa de las fiestas, con el foco puesto en los pan dulces artesanales más sofisticados. El debate nacional se había encendido tras la aparición de un pan dulce de edición limitada del reconocido chef Damián Betular, con un valor de $56.000, un precio que marcó un techo. Sin embargo, en la ciudad de Rosario, las creaciones más premium de las casas de larga trayectoria y calidad certificada se encuentran muy por debajo de esa cifra, oscilando entre los $30.000 y $42.000.

La comparación de precios evidencia que, a pesar del contexto inflacionario, el pan dulce de lujo local se mantiene en un rango más accesible que el de la capital. Una veda por los establecimientos más distinguidos de la ciudad da cuenta de una variación notable.

En Infinita Panadería, conocida por el cuidado de su proceso de maduración de la masa madre y la selección de sus ingredientes, las versiones clásicas de panettone con frutos secos o chocolate alcanzan los $37.000. Su producto más exclusivo es el pandoro, de textura más mantecosa y sin frutas, que trepa hasta los $42.000, posicionándose como el más caro de este ranking.

Las panaderías que han marcado la historia gastronómica de Rosario también ofrecen propuestas de alta calidad con precios competitivos. Tal es el caso de Nuria, que mantiene su emblemático Stollen, el tradicional pan dulce alemán de forma alargada y cargado de frutas, a $35.000 en su presentación de un kilo y $18.000 el de medio kilo. Por su parte, el pan dulce especial de la casa se ubica en los $31.500 y $16.000, respectivamente, demostrando que la trayectoria no siempre implica el precio más alto. En la panadería Distinción, los precios también reflejan la calidad artesanal: el pan dulce alemán tiene un costo de $36.590, mientras que la opción de frutos secos se encuentra en $26.455.

A este panorama de alta gama se suma Anabel, que diversifica su oferta con un panettone versión “Dubai” a $27.900, y opciones tradicionales de 750 gramos que rondan los $27.200. Bajando la escala, el radar en los barrios muestra que el segmento premium se sostiene en distintas zonas: en Panadería Normandie (barrio Belgrano), el panettone artesanal de 1,3 kilos en caja se vende a $39.000, mientras que Pan&Cake (Echesortu) ofrece opciones a partir de los $18.000. Dentro de las alternativas artesanales más masivas, Deubel propone el “Don Enrique” a $22.000, una opción de calidad a un valor sensiblemente inferior.