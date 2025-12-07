El precio de la decoración navideña aumentó un 12% a nivel nacional: cuáles son los precios del arbolito en Rosario

La tradicional decoración navideña se enfrenta este año a una realidad económica que no da tregua. Un informe elaborado por la consultora Focus Market para el Blog de Educación Financiera de Naranja X pone la lupa sobre el costo de ambientar el hogar y la percepción del bolsillo de los argentinos en esta época del año.

El 8 de diciembre, se arma el famoso arbolito de Navidad.

El relevamiento se centró en una canasta de ocho productos típicos de la decoración de fin de año y arrojó un valor total de $423.955 para 2025. Este monto representa un incremento interanual del 12% respecto al valor de $377.504 registrado en 2024.

El estudio no solo cuantificó el aumento de precios en los elementos decorativos, sino que también incluyó una encuesta a 3.013 argentinos para tomar el pulso a sus expectativas y decisiones sobre la “economía navideña”. Los resultados de este sondeo brindaron una perspectiva clave sobre cómo las familias planifican y distribuyen sus gastos en regalos, cenas y ornamentos durante las próximas celebridades.

Los adorno navideños y la inflación 2025

Aumentos en la decoración navideña

Canasta de Decoración: Compuesta por 8 productos esenciales.

Costo Total 2025: $423.955.

Variación Anual: Aumento del 12%.

Costo Total 2024: $377.504.

Foco en el Consumidor: Encuesta a más de 3.000 argentinos sobre sus finanzas navideñas.

Dentro del Top 3 de los productos que más aumentaron en la decoración navideña, se encuentran con un aumento del 28% Pesebre 9 piezas de 13cm c/u, le sigue con el27%, 2 Juegos de luces cálidas LED x 50c/u (c/u $8.859), y con el18% 4 Guirnaldas verdes – 6cm x 2mts (c/u $4.999).

Qué Mueve a los Argentinos a Comprar en Navidad

Promociones, descuentos y cuotas: las prioridades al llenar el carrito festivo.

Más allá del costo de la decoración, la encuesta indagó sobre los factores decisivos al momento de realizar las compras propias de la Navidad (regalos, alimentos, etc.).

Los resultados son contundentes y reflejan la alta sensibilidad al precio por parte de los consumidores:

Promociones y Descuentos se consolidan como la prioridad absoluta para el 74% de los encuestados. La búsqueda de ofertas es la principal estrategia para optimizar el presupuesto navideño.

El Financiamiento en Cuotas es relevante para el 9% de los argentinos, quienes lo priorizan para aligerar el impacto de las compras grandes en la economía mensual.

Con un 7% cada una, le siguen los Descuentos por pago con Débito o QR y las Ofertas de último momento . Esto demuestra que una parte de los consumidores aprovecha las rebajas inmediatas o decide esperar a los días previos a las fiestas para conseguir mejores precios.

Finalmente, el 3% restante prioriza los Envíos sin cargo, un factor importante para quienes optan por el e-commerce o buscan comodidad.

Decoración navideña: los precios en Rosario

Los rosarinos que buscan decorar sus hogares para estas Fiestas encuentran una amplia gama de opciones, desde lo económico hasta alternativas de diseño, muchas con importantes descuentos por pago en efectivo.