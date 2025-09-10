Ángel Di María calentó la previa del duelo entre Rosario Central y Boca Juniors por el Torneo Clausura, que se disputará este domingo por la tarde, con una frase que tuvo como destinatario a su amigo y compañero de Selección Argentina, Leandro Paredes.

“Fideo” vive un presente soñado tras el regreso al club de sus amores y en cada partido vive la expectativa de los hinchas canallas. Pero esta vez, el rival es Boca Juniors y ese entusiasmo es aún mayor.

En una entrevista con ESPN, Di María reconoció que el cruce con Boca tendrá condimentos especiales por la presencia del mediocampista xeneize. “Alguna patadita me va a dar, seguro”, bromeó, dejando en claro que la amistad quedará de lado durante 90 minutos.

El rosarino, que viene de marcar un gol decisivo en el clásico ante Newell’s, admitió que enfrenta este encuentro con motivación extra. “Sacando lo que es Boca y lo que genera por la calidad de jugadores que tiene, enfrentar a Lea, que es como un hermano para mí y tenemos una relación muy linda entre familias, no va a ser fácil”, sostuvo.

La relación entre Di María y Paredes es de larga data. Compartieron vestuario en la Selección y fueron campeones del mundo en Qatar. Pero también jugaron juntos en el PSG de Francia y luego en la Juventus de Italia, por lo que forjaron un vínculo cercano de amistad fuera de las canchas. Sin embargo, esta vez estarán en veredas opuestas y el propio Fideo no dudó en calentar la previa.

En Rosario ya se palpita el choque. El Gigante de Arroyito se prepara para recibir un duelo que, además del atractivo de Central-Boca, tendrá en la cancha a dos campeones del mundo frente a frente. “Acá nos estamos jugando mucho, tanto ellos como nosotros. Nos jugamos la Libertadores, estar ahí en los primeros puestos, así que lo importante es eso: el club de cada uno y que cada uno pueda hacerlo lo mejor posible”, reconoció el volante auriazul.

Ángel Di María brindó una conferencia de prensa luego del clásico rosarino.

El encuentro llega en un momento clave para ambos equipos. Central busca consolidar su levantada tras el clásico, mientras que Boca necesita sumar para no perder terreno en la pelea. La presencia de dos campeones del mundo le da un brillo especial a un partido que suele ser atractivo por sí mismo.

Rosario Central vs. Boca por el Clausura: hora, formaciones y donde ver por TV

El duelo entre Rosario Central y Boca por la 8° fecha del Torneo Clausura 2025 se disputará este domingo desde las 17.30 en el Gigante de Arroyito, con entradas agotadas y un operativo de seguridad reforzado. El arbitraje estará a cargo de Facundo Tello, acompañado en el VAR por Lucas Novelli.

El partido podrá verse en vivo desde Argentina por el canal ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Las formaciones de ambos equipos aún no fueron confirmadas. Por parte del Xeneize, algo es seguro: su entrenador Miguel Ángel Russo no estará en el banco por cuestiones de salud y su lugar será cubierto por por sus ayudantes de campo, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.