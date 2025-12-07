El mosquito del dengue se propaga a todos los barrios de Rosario

El panorama epidemiológico en Rosario obliga a reforzar las medidas de alerta. Autoridades de la Secretaría de Salud Pública confirmaron recientemente que el mosquito Aedes aegypti, vector transmisor del dengue, ha logrado colonizar la totalidad de los distritos de la ciudad.

La Municipalidad de Rosario recomendó el uso de repelente de mosquitos para prevenir el contagio de dengue.

Este preocupante hallazgo surge de la lectura y monitoreo de la red de ovitrampas instaladas estratégicamente por el municipio a lo largo de la geografía urbana, evidenciando una dispersión total del insecto.

La confirmación se produce luego de que los equipos técnicos municipales verificaran la eclosión de los huevos que habían resistido las bajas temperaturas del invierno. Según el informe oficial, actualmente se registra la presencia de ejemplares adultos “vivos y volando” en el territorio. Esta situación impone la necesidad de extremar las precauciones y las labores de prevención en cada hogar, dado que la ciudad se encuentra en una fase crítica previa al pico de casos.

Claves de prevención contra el dengue

La principal línea de acción sugerida por las autoridades sanitarias se enfoca en desmantelar los focos de reproducción del mosquito. Es crucial recordar que el Aedes aegypti deposita sus huevos y desarrolla sus larvas precisamente en agua inmóvil o estancada.

La Secretaria de Salud, Soledad Rodríguez, insistió en la necesidad de llevar a cabo una inspección detallada y consciente dentro del domicilio y sus alrededores. Es imperativo desechar o vaciar cualquier contenedor que pueda acumular líquidos, especialmente considerando la frecuencia de las precipitaciones. Esta práctica, el descacharrado, es reconocida como la herramienta más eficaz para reducir drásticamente la población del vector.

Como complemento esencial a la eliminación de criaderos, se hace hincapié en la protección personal. Se recomienda encarecidamente a la ciudadanía el uso correcto y periódico de repelente antes de salir del hogar. Esta acción cumple una doble función: no solo resguarda a la persona de las picaduras, sino que también previene la cadena de transmisión al impedir que un mosquito infectado (quizás por picar a un portador asintomático) propague el virus a terceros.

Estrategia sanitaria: se expande la vacunación específica contra el dengue

La Municipalidad de Rosario ha comunicado la extensión de su plan de inmunización focalizada contra el dengue. En línea con esta estrategia, la campaña incluirá ahora a las personas de entre 15 y 59 años que hayan sido diagnosticadas con la enfermedad durante el año 2025. Este grupo se suma al ya cubierto, que comprendía a aquellos que padecieron el brote severo de las temporadas 2023/2024.

La vacuna está disponible para su aplicación en la totalidad de los centros de salud municipales. Para acceder a la dosis, los ciudadanos deben presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) junto con un respaldo que certifique haber cursado la enfermedad, ya sea mediante un informe de laboratorio o un certificado médico.

Desde el municipio, se aclaró una duda frecuente respecto al esquema de vacunación: aunque se sugiere mantener un intervalo óptimo entre la primera y la segunda dosis, la segunda aplicación puede administrarse incluso si ha transcurrido más de un año desde la primera, dado que el organismo conserva la memoria inmunológica necesaria para generar la protección. Hasta la fecha, el programa municipal ha logrado aplicar un total de 52.047 dosis.