El impactante antes y después de Antonela Roccuzzo: así evolucionó su estilo a través de los años

Antonela Roccuzzo, nacida en Rosario en 1988, recorrió un largo camino desde sus primeros días junto a Lionel Messi y en el mismo quedó evidenciada una constante evolución de su imagen, notable si se comparan fotos suyas de hace más de una década.

En sus comienzos, Antonela mostraba un estilo discreto: cabello oscuro, flequillo lateral y looks sencillos en tonos neutros con accesorios mínimos. El maquillaje era natural, con cejas poco marcadas y labios en tonos suaves.

Foto inédita de los inicios del romance de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

A partir de 2013, se empezó a visibilizar un cambio en su estilo. Aclaró su cabello a un tono castaño claro, lo alargó y adoptó ondas más suaves. También experimentó con estampados, vestidos brillosos y cejas más perfiladas. El maquillaje se intensificó con delineados y labiales más marcados.

La foto inédita de Lionel Messi y Antonella Rocuzzo cuando tenían 10 años

Sin embargo existe un punto clave y fue en 2017 con su boda en Rosario. Lució un vestido de encaje delicado, peinado semirecogido con volumen y maquillaje suave. El look reflejó su estilo refinado y sofisticado, en sintonía con el momento solemne.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo saludan a la prensa poco después de haber contraido matrimonio en Rosario Argentina en el hotel city center el 30/06/2017 \r

foto: Jose Almeida/dpa rosario santa fe lionel messi Antonella Roccuzzo fiesta casamiento del futbolista argentino saludo de la pareja recien casados casada jugador de futbol con su esposa

Entre 2020 y 2023, su estilo se inclinó hacia lo monocromático, especialmente colores como el negro y tonos oscuros. Optó por vestidos fluidos, trajes elegantes y combinaciones simples pero de gran impacto visual. El maquillaje pasó a ser luminoso y moderno.

La rosarina es una referente de la moda y el estilo y revoluciona las redes con cada uno de sus outfits.

Un nuevo gesto estético fue su reciente look fitness en redes: total black, crop top y short deportivo con rayas blancas. Uno de estos outfits obtuvo más de 300 mil likes en una hora y generó toda clase de elogios.

Antonela Roccuzzo y su amiga en el gym. / instagram

El cambio más palpable en su físico se dio con el paso de los años, manteniéndose impecable. Especialistas señalaron una posible intervención estética menor en los labios, aunque siempre hay una discusión entre retoque y belleza natural.

Antonela Roccuzzo estrenó un outfit deportivo de invierno con chaleco.

En cuanto a tratamientos de belleza, Antonela confía en su equipo de estilistas, quienes confirmaron que utiliza un facilitador de peinado para recuperar brillo sin formol, más cortes degradé y flequillo sutil para movimiento suave.

Antonela sorprendió con un look total black

La transformación de Antonela no solo es una cuestión estética, sino también simbólica. De una joven reservada, pasó a protagonista del glam, con un estilo que evoluciona sin perder su esencia minimalista.

Desde Rosario al mundo, su imagen es ahora un referente de estilo para muchas mujeres. Su evolución, entre belleza natural, cuidados personales y actitud, consolida su presencia como influencer, modelo y embajadora de moda.