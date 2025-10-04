El explosivo descargo de Fabiana Cantilo tras el mal momento que vivió en Rosario: “Me chupa un huevo”

Días atrás, en el marco de los festejos por los 300 años de la ciudad, Fabiana Cantilo brindó un show en Rosario, tras el cual se desató un escándalo por comentarios que una persona del público le realizó a la cantante.

Después del evento, la intérprete de Mary Poppins y el Deshollinador se expresó en sus redes sociales y dejó en claro la molestia que le ocasionaron las palabras de este espectador.

La artista, que viene de estrenar hace algunas semanas su película Lágrimas de fuego, ponderó al público local, destacando el amor y la buena onda con el que la recibieron. Sin embargo, hubo un hombre dentro de ese grupo que emitió una frase que desató la furia de Cantilo: “Uno que me vio también en Uruguay me dijo que si no tengo ganas de tocar, que no toque”.

Por eso, terminado el concierto, del que también participó Turf y la banda tributo a Queen, Dios Salve a la Reina, la artista no dejó pasar el episodio y realizó un furioso descargo explicando algunos inconvenientes que existieron en el concierto.

“De lo que no tengo ganas es que la gente haga las cosas mal, entonces voy y los expongo porque soy una chica grande”, señaló haciendo alusión a un problema técnico que hubo y del que ella se manifestó desde el escenario, generando el comentario del espectador.

“Si no me ponen el teleprompter donde tiene que estar, me bajo y lo pongo yo. ¿Cuál es el problema? Me chupa un huevo, man. Y si no te gusta no me vayas a ver. Esto es rock and roll, el rock and rol es verdad: si hay un problema, paramos y empezamos de nuevo. No me importa nada. Si andan las cosas mal, que las arreglen, loco", concluyó Fabiana, sumamente molesta por la crítica.

Pese al mal momento, que duró apenas unos segundos, la cantante aseguró haber disfrutado del público rosarino, el cual es conocido por ser exigente pero a la vez respetuoso de los artistas visitantes.