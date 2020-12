La Premier League tiene la particularidad de no frenar ni en Navidad ni en Año Nuevo, lo que suele ser muy estresante para los equipos, cuerpos técnicos y trabajadores del club en general. En busca de un mimo a estos últimos, el técnico del Leeds, Marcelo Bielsa, les hizo importantes regalos.

El centrodelantero del equipo, Patrick Bamford, fue quien contó que el Loco organiza una rifa con un importante premio. El año pasado, con el Leeds todavía en segunda división, quien salía sorteado se llevaba un auto. Eso sí, los únicos que podían participar eran los trabajadores del club que acompañan al plantel, tal el caso de los empleados de cocina o de administración. En cambio, jugadores, cuerpo técnico y médico se quedaban afuera.

“Marcelo organiza una rifa y cada uno recibe un ticket con un número. Todos tienen la chance de ganar algo. El año pasado el utilero se ganó un auto. Era un Golf o un Fiat, no recuerdo. No sé si Marcelo lo compró, pero él organiza la rifa, así que supongo que sí”, contó Bamford en un podcast del Leeds.

Sentidas palabras del entrenador de los Leeds y ex técnico de la Selección Argentina.

“Los jugadores no participamos ya que él hace esto para que todos los del staff se sientan incluidos. Es algo muy lindo. Nunca había escuchado de algo así y cuando lo vi me pareció brillante”, destacó el atacante de 27 años y agregó en tono de broma: “Yo estoy un poco ajustado (de dinero), así que no le compro regalos a nadie”.

Pese al andar irregular del equipo en la Premier, los hinchas y jugadores siguen enamorados de Bielsa que deja su inigualable gesto en cada una de sus acciones.