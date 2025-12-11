El empresario rosarino Martín Baclini mostró cómo le cocina a sus perros y estalló la polémica: “No es necesario...”

El empresario rosarino Martín Baclini, ex de la mediática Cintia Fernández, desató una fuerte controversia en la red social X tras compartir un video alimentando a sus perros.

Martín Baclini. (Instagram)

Las críticas se concentraron en dos frentes principales: por un lado, la inadecuada alimentación y el hecho de sujetarle las orejas a uno de los perros. Por el otro, los usuarios se enfocaron en el rostro del empresario, haciendo comentarios sobre los evidentes signos de algún tratamiento estético que modificó notablemente su apariencia.

Los comentarios hicieron hincapié en el alto riesgo de intoxicación por la concentración de sodio, que puede ser seriamente perjudicial para los perros. “La sal sí les jode y mucho, ojo que los vas a intoxicar”, fue una de las advertencias más claras que recibió el rosarino.

Además, muchos cuestionaron la necesidad de incluir aceite o cualquier tipo de condimento en la dieta animal. “El aceite de oliva en pequeñas porciones no les hace nada pero la sal si les jode y mucho, ojo q los vas a intoxicar por la concentración de sodio”, agrega otra usuaria.

Las críticas no se limitaron a la salud y el bienestar de los perros. Otros usuarios arremetieron contra el empresario por tener mascotas de raza y por derrochar el dinero: “Estos que se hacen los amantes de los perros y ni uno de la calle, tienen todos de raza”. “Una bofetada directa en el rostro de cualquier niño con hambre”, expresa otro. “Hay cosas de las cuales no hay que alardear. No es necesario”, remata otra usuaria.

Finalmente, el debate también se inclinó hacia el rostro del empresario, con comentarios como los siguientes: “Tiene un filtro o se hizo la carita?”, “Hay una buena estirada ahí. Quien te hizo la carita???”, “La cara de muñeco”, agrega otro.