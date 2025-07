En medio de la preocupación por el delicado estado de salud de Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien permanece internada en terapia intensiva tras sufrir un ACV isquémico, su colega y amigo Sergio “Maravilla” Martínez le dedicó un sentido mensaje durante un streaming que se viralizó rápidamente en redes sociales.

El ex campeón mundial se mostró conmovido por el difícil momento que atraviesa Oliveras, a quien conoce desde hace años, y destacó su fuerza para superar adversidades. “Quizá lo que te pasó en la vida fue para prepararte para esta, para salir de esta”, reflexionó Maravilla, apelando a la resiliencia de la exboxeadora.

En su mensaje, Sergio no evitó hablar con crudeza: “Fuiste muy cagada a palos en la vida. No hablo de boxeo, no estoy hablando de boxeo. Y quizá lo que te pasó en la vida fue para prepararte para esta, para tirar para adelante”.

Con la voz quebrada y visiblemente afectado, el ex púgil enfatizó la admiración que siente por su compañera: “Nadie más que vos, Locomotora. Nadie más que vos. Este es el momento. Ya lo hiciste un montón de veces. Esto que te estoy diciendo no es nuevo”.

Maravilla Martínez y Locomotora Oliveras

Martínez también contó que intentó comunicarse con Oliveras y que no pudo hacerlo porque su WhatsApp fue hackeado. Aun así, dejó claro que está atento a su evolución: “Estamos todos esperando eso, Ale. Estamos esperando que salgas de esta, porque es un bajón tremendo”.

“Lo que tiene la salud es que la sorpresa es muy grande. Y si hay una persona fuerte, es la Locomotora. Justo vos. Entonces, no queda otra que tirar para adelante. Y de eso vos sabés un montón”, agregó, buscando reforzar su apoyo.

Maravilla concluyó su mensaje con palabras de aliento, apelando a la entereza que siempre caracterizó a Oliveras. “Así que habrá que seguir haciéndolo, mujer. Tirando con todo para adelante”, cerró.

Las palabras de Maravilla se suman a los múltiples mensajes de afecto que recibe la exboxeadora desde distintos ámbitos del deporte y la sociedad. Su historia de lucha, tanto arriba como abajo del ring, hoy inspira a miles que esperan su recuperación.