El emotivo mensaje de apoyo de Di María a Miguel Ángel Russo en su delicado estado de salud

Ángel Di María, el ídolo de Rosario Central y campeón del mundo con la Selección Argentina, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, quien se encuentra atravesando una delicada situación de salud.

El técnico de 69 años se encuentra en internación domiciliaria con pronóstico reservado, según informó el club xeneize en un comunicado oficial. Esta noticia ha generado una profunda preocupación en el mundo del fútbol argentino, que ha expresado su solidaridad con Russo.

Di María, quien fue dirigido por Russo en Rosario Central, compartió una historia en su cuenta de Instagram con la frase “Fuerza Miguel”, acompañada de corazones azules y amarillos, colores representativos del Canalla. Además, publicó una imagen del entrenador en su perfil, mostrando su apoyo en este difícil momento.

El mensaje de Di María para Miguel Ángel Russo

El gesto de Di María se suma a los numerosos mensajes de aliento que ha recibido Russo desde que se conoció su estado de salud. Clubes como Rosario Central, Estudiantes de La Plata y Millonarios de Colombia, donde Russo también dejó su huella, han expresado su solidaridad. Incluso la Conmebol y la AFA se unieron al apoyo, destacando la importancia del entrenador en el fútbol sudamericano.

Miguel Russo asumiría este miércoles (Central)

El plantel de Boca Juniors también ha mostrado su preocupación. Según informaron medios locales, los jugadores se han mostrado afectados por la situación de su entrenador y han expresado su deseo de que se recupere pronto.

El mensaje de Rosario Central para Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo es una figura emblemática del fútbol argentino. Como jugador, se destacó en Estudiantes de La Plata, y como entrenador, logró importantes títulos con diversos clubes, incluyendo la Copa Libertadores con Boca Juniors. Su legado en el deporte es reconocido tanto en Argentina como en el extranjero.

En este momento de dificultad, el apoyo de colegas, clubes y aficionados refleja el respeto y cariño que Russo ha cosechado a lo largo de su carrera. Se espera que continúen llegando muestras de solidaridad mientras el entrenador lucha por su recuperación.