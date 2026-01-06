El duro presente de la familia de Mauro Icardi en Rosario: “Les cortaron la luz y el gas”

La distancia entre Estambul y Rosario parece ser mucho más que geográfica para Mauro Icardi. Según revelaron recientemente fuentes periodísticas, el entorno familiar del delantero en nuestra ciudad estaría viviendo una realidad diametralmente opuesta a la opulencia que el jugador exhibe en sus redes sociales. Esta noticia ha causado impacto en la zona sur rosarina, donde residen sus parientes directos, quienes se encontrarían alejados del bienestar económico del actual goleador.

A diferencia de otras figuras del deporte que mantienen un vínculo estrecho y de asistencia con su ciudad natal, el contacto de Mauro con sus hermanos y padres parece estar totalmente quebrado. Testimonios de allegados sugieren que la relación es inexistente, lo que ha dejado a su familia local en una posición de vulnerabilidad.

El periodista Juan Etchegoyen reveló imágenes del deterioro de la vivienda familiar

La polémica tomó una dimensión mayor cuando el periodista Juan Etchegoyen mostró en su programa imágenes exclusivas de la vivienda donde residen los parientes del futbolista. El material visual dejó al descubierto un estado que dista mucho de las mansiones que Icardi suele habitar en Europa. Según el comunicador, esta es la prueba fehaciente de que el delantero le habría soltado la mano a su círculo más íntimo.

“Un vecino de la familia Icardi me contó que les cortaron la luz y el gas en los últimos días. Parece mentira que la familia de un millonario viva en estas condiciones”, relató Etchegoyen.

Gentileza Ciudad Magazine.

No se sabe el motivo real del alejamiento de Mauro con su familia directa pero sí se sabe que, aunque parezca extraño, los Icardi tienen más vínculo con Wanda. “Lo otro que también es extraño es que ellos vean más a Wanda que a su propio familiar”, agregó el periodista.

En conclusión, el presente de los Icardi en Rosario abre un interrogante sobre los valores detrás de la fama y el éxito profesional. Por ahora, el jugador ha optado por el silencio, mientras en su ciudad de origen la realidad reflejada en las cámaras golpea con fuerza a quienes llevan su misma sangre, recordándoles diariamente que el dinero del fútbol no siempre cruza el océano para llegar a casa.