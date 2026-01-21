El dramático diagnóstico de Boero sobre Newell’s: “Es un paciente en terapia intensiva

El presidente de la Lepra, Ignacio Boero, participó del podcast “La Fábrica del Podcast” y se refirió al duro presente institucional del club rosarino. La realidad de Newell’s Old Boys ha golpeado de frente a la nueva dirigencia.

En sus primeras declaraciones profundas sobre el estado del club, el mandatario no anduvo con vueltas y utilizó una metáfora médica para describir la fragilidad institucional: “Es un paciente en terapia intensiva”. Según Boero, la situación es mucho más grave de lo que se proyectaba desde afuera.

El nuevo presidente de Newell's, que ganó las elecciones por la agrupación Unen.

El informe presentado detalla que la deuda total de la institución asciende a casi 35 millones de dólares, una cifra que asfixia cualquier intento de recuperación inmediata.

El club, la AFA y Tapia según Boero

"Newell’s venía a tener una relación muy mala con AFA institucionalmente“, afimó Boero, quien también agregó: “Más allá de que si Tapia te gusta o no te gusta, yo tengo respeto por Tapia al salir campeón con la selección después de muchísimo tiempo. Ya te digo, te puede gustar o no gustar, yo respeto a la gente que que consigue cosas, que ha tenido logros”.

El Coloso.

Un club hipotecado y con ingresos ya cobrados

Lo más alarmante para el futuro cercano es que la gestión saliente habría “pateado todo para adelante”, según las palabras de los directivos. Se reveló que los derechos de televisación de todo el año 2026 ya fueron cobrados por anticipado, al igual que contratos de sponsoreo que vencen dentro de dos o tres años. Esto deja a la actual comisión directiva con un margen de maniobra casi nulo, al encontrarse con un Newell’s hipotecado y sin ingresos genuinos por cobrar en el corto plazo.

Además, el presidente Boero criticó duramente la política salarial de los últimos años, señalando que Newell’s llegó a ser el tercer equipo que mejores sueldos firmaba en Argentina, solo detrás de River y Boca. Sin embargo, aclaró que esos contratos “no se pagaban”, sino que solo se acumulaba deuda. Esta irresponsabilidad financiera llevó a que el club tuviera un costo de plantel totalmente desproporcionado para su realidad económica, generando el agujero negro que hoy deben enfrentar.