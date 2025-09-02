El Chelsea presentó a Facundo Buonanotte con un guiño a Rosario: cuántos millones recibe Central por el pase

El pase del futbolista Facundo Buonanotte al Chelsea, actual campeón del Mundial de Clubes, ha sido uno de los movimientos más comentados en el mercado de pases europeo. La noticia, que en un principio entusiasmó a los hinchas de Rosario Central por las posibles ganancias que podría recibir el club formador, se matizó con una realidad diferente: por ahora, no habrá ingreso de dinero para las arcas canallas.

El club de Londres, a través de su cuenta oficial en español en la plataforma X, celebró la llegada del jugador con un mensaje que fue interpretado como un claro “guiño” a la institución rosarina: “De Central al campeón del mundo. Semillero canalla”. Este gesto, lejos de ser un simple formalismo, subraya el reconocimiento internacional a Rosario Central como una prolífica cantera de talentos, de la que han surgido figuras de la talla de Ángel Di María y Giovani Lo Celso.

De Central al Campeón del Mundo 🇦🇷



Semillero Canalla 💛💙 pic.twitter.com/tthZmwKnRa — Chelsea FC en español (@ChelseaFC_Sp) September 1, 2025

A pesar de este gesto de reconocimiento y prestigio, la operación no se traduce en una inyección económica inmediata para el club de Arroyito. La razón principal es que el pase de Buonanotte al Chelsea se concretó en la modalidad de préstamo y no de una venta definitiva. El futbolista de 20 años llega cedido desde el Brighton, club que lo adquirió en 2023.

Rosario Central, si bien no recibe dinero en este momento, mantiene una plusvalía del 20% sobre una futura venta del jugador. Esto significa que si en el futuro el Chelsea decide comprar el pase de Buonanotte al Brighton, una parte de esa transacción irá directamente a las arcas canallas, una jugada que podría rendir frutos en el futuro.

Facundo Buonanotte

La carrera de Buonanotte, que se formó en las divisiones inferiores de Rosario Central y debutó en la primera división en 2022, ha tenido un ascenso meteórico. Tras su paso por el Brighton, el joven mediocampista fue cedido al Leicester City, donde jugó 31 partidos y anotó cinco goles en la Premier League.

Su llegada al Chelsea es un paso de gigante, y el propio jugador expresó su entusiasmo por la oportunidad de competir en la Champions League y seguir creciendo.

En conclusión, el pase de Facundo Buonanotte al Chelsea es, para Rosario Central, un motivo de orgullo y prestigio; aunque no representa una ganancia económica en el presente, refuerza la imagen del club como un “semillero” de talentos de clase mundial. El futuro dirá si ese reconocimiento se traduce en los millones de euros que tanto esperan para sanear sus finanzas.