El ambicioso plan de Flavio Mendoza para Rosario: “Voy a cambiar el paradigma de los grandes shows”

Flavio Mendoza se encuentra nuevamente en el centro de la escena, pero esta vez no solo por su despliegue artístico, sino por una apuesta empresarial que promete revolucionar la cartelera local. En sus recientes declaraciones, el creador de éxitos teatrales manifestó su firme intención de transformar a Rosario en un polo cultural de primer nivel. Su objetivo es claro: lograr que las grandes producciones nacionales e internacionales dejen de ser eventos de paso y comiencen a considerar a la ciudad como un escenario central para realizar temporadas completas.

El artista brindó una conferencia de prensa en Rosario para presentar oficialmente la temporada 2026 de “Abre tus Alas”, el espectáculo que ya se instaló en el Circo Ánima y que se convertirá en uno de los grandes atractivos turísticos y culturales del verano en la ciudad. Con una amplia convocatoria de periodistas, comunicadores y creadores de contenido, Mendoza compartió detalles del show, su presente profesional y su vínculo especial con Rosario.

El productor destacó el potencial estratégico y la infraestructura que ofrece la ciudad, asegurando que están dadas las condiciones para que el público local y de localidades aledañas acceda a puestas en escena de alta complejidad sin necesidad de viajar a Buenos Aires o Mar del Plata. Mendoza enfatiza que Rosario posee una identidad cultural única que merece ser explotada con ofertas de mayor envergadura, rompiendo con la lógica de las funciones únicas de fin de semana.

Una nueva era para la cartelera rosarina

Esta iniciativa no solo implica la llegada de artistas de renombre, sino también una importante generación de empleo y movimiento económico para el sector gastronómico y hotelero regional. Flavio Mendoza sostiene que su proyecto busca que los rosarinos se apropien de estos espacios y que los turistas de provincias vecinas vean en la ciudad un destino vacacional atractivo gracias a su renovada agenda de entretenimientos. La idea de una “temporada rosarina” estable comienza a tomar forma.

El artista remarcó que, históricamente, los espectáculos de gran formato solían evitar las temporadas largas en el interior por temor a la respuesta del público o por falta de logística. Sin embargo, su visión actual desafía esos límites, planteando un esquema donde la calidad técnica y artística sea la prioridad. Para él, Rosario tiene todo para convertirse en el epicentro del showbusiness regional, aprovechando su ubicación geográfica privilegiada y su tradición como cuna de grandes talentos.

En cuanto a su presente personal, el artista reveló con simpatía que pasará todo enero y febrero instalado en la ciudad y bromeó con la expectativa de que los rosarinos lo saquen a comer. Al reflexionar sobre el vínculo que mantiene con su audiencia tras cada debut, Mendoza fue contundente sobre la clave de su vigencia: “La gente viene por el espectáculo y vienen porque me quieren, porque siempre fui transparente y nunca me alineé con nadie”, aseguró, valorando la lealtad de un público que lo acompaña por su autenticidad.

Por otro lado, el coreógrafo adelantó que ya trabaja en un nuevo proyecto bajo el nombre de “La Cúpula” y que planea traer próximamente una empresa internacional del sector del entretenimiento. Al referirse a la logística que requiere su despliegue actual, explicó que el montaje y desmontaje de las estructuras es una inversión que ronda los 50 mil dólares, una cifra millonaria que pone de manifiesto la magnitud del riesgo y la apuesta económica que decidió realizar.