En Rosario, el viernes 15 de agosto fue declarado día no laborable con fines turísticos, como preludio al feriado nacional del domingo 17 por el Paso a la Inmortalidad de San Martín. A diferencia de un feriado obligatorio, aquí cada empleador decide si da descanso o requiere asistencia normal.

En ese marco, la educación pública y privada —en todos sus niveles— permanecerá sin actividad. Tampoco abrirán sus puertas los bancos ni las dependencias estatales municipales, provinciales y nacionales, que no atenderán ese día.

Por otro lado, el sector comercial privado operará de manera habitual. Más del 90 % de los locales abrirán sus puertas, especialmente aquellos vinculados a juguetes, tecnología y moda, que aprovechan la cercanía del Día del Niño.

Una jornada ideal para pasear por los parques rosarinos

El transporte urbano de pasajeros funcionará con un esquema correspondiente a día medio festivo el viernes 15. El sábado 16 y el domingo 17 se regirán por los horarios propios de fines de semana (medio festivo y festivo, respectivamente).

La recolección de residuos, a cargo de la Municipalidad, se mantendrá sin interrupciones. Y el sistema público de bicicletas compartidas “Mi Bici, Tu Bici” también operará con normalidad las 24 horas del viernes.

En cuanto a la atención médica, los hospitales municipales garantizarán guardias mínimas, mientras que centros de salud, el Cemar y la sede de Atención al Usuario permanecerán cerrados. Los vecinos podrán realizar trámites a través del portal municipal o MuniBot.

Además, los cementerios La Piedad y El Salvador abrirán en su horario habitual (7 a 18), incluyendo servicios de inhumación y trámites normativos.

Durante este viernes 15, los servicios de taxis y remises operarán con normalidad. El Centro de Atención al Usuario y la Unidad de Gestión SUBE estará abierto en la Terminal de Ómnibus de Rosario en su horario habitual