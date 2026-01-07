Día del Gauchito Gil: cómo llegar desde Rosario al santuario ubicado en Corrientes

Este 8 de enero, cientos de rosarinos renovarán su devoción por la figura más emblemática del santoral pagano argentino. A pocos kilómetros de la ciudad correntina de Mercedes, el epicentro de la fe roja se prepara para recibir una multitudinaria peregrinación, y si tenés planeado viajar desde nuestra ciudad para cumplir tu promesa, existen diversas alternativas para llegar al sitio donde nació la leyenda de Antonio Gil.

Gauchito Gil. La liturgia de este santo criollo se extiende por las rutas de todo el país (La Voz).

La historia de este gaucho milagroso combina la injusticia social con lo sobrenatural. Desertor de las guerras civiles por no querer derramar sangre de sus hermanos, fue capturado y ejecutado bajo un árbol de ñandubay; según el relato popular, antes de morir le dijo a su verdugo que el hijo de este se curaría si rezaba en su nombre. El milagro ocurrió y, desde aquel 8 de enero, su tumba se transformó en un sitio de culto que la Iglesia Católica no reconoce oficialmente, pero que moviliza multitudes cada año.

Cómo viajar a Mercedes desde Rosario

Para quienes decidan emprender el viaje de aproximadamente 600 kilómetros desde Rosario en auto, la opción más directa es cruzar el Puente Rosario-Victoria. Desde allí, se debe tomar la Ruta Provincial 26 hasta Nogoyá, conectar con la Ruta Nacional 127 y finalmente seguir por la Ruta Provincial 119, que conduce directamente a Mercedes. El trayecto demanda entre 7 y 8 horas, por lo que se recomienda salir con tiempo debido al intenso tráfico en la zona del santuario.

Archivo. Peregrinación a caballo al Gauchito Gil. (Télam / German Pomar)

En cuanto al transporte público, desde la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno parten servicios de larga distancia que conectan nuestra ciudad con el norte del país. Empresas como Nuevo Expreso o Rápido Tata suelen tener frecuencias que pasan por Mercedes.

Tour especial por el Día del Gauchito Gil

Una de las alternativas más completas es la de Rápido Tata, que tiene salida desde Rosario a las 22:40 hs, pasando por Santa Fe, Paraná y La Paz, para arribar al santuario alrededor de las 10:00 hs de la mañana siguiente. El regreso está previsto para las 19:20 hs del mismo día (mañana), llegando a Rosario a las 06:20 hs. Los interesados pueden consultar y reservar su lugar vía WhatsApp o Instagram al 3777-645454.