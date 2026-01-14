Desesperada búsqueda de una menor desaparecida en Fray Luis Beltrán

La localidad de Fray Luis Beltrán se encuentra en estado de alerta tras la denuncia por la desaparición de Joselin Jazmín Moreno. La adolescente, de apenas 15 años, se ausentó de su vivienda habitual en las últimas horas, lo que motivó una rápida intervención de la Comisaría 4ª. La denuncia fue radicada formalmente por su madre, quien dio aviso a las autoridades ante la falta de noticias sobre el paradero de su hija.

Archivo.

La denuncia fue realizada por su progenitora, quien manifestó que en horas de la madrugada, su hija se retiró del domicilio particular ubicado en calle Saavedra al 800, llevando consigo una mochila con prendas de vestir. Desde ese momento, se desconoce su paradero actual.

Ante la urgencia del caso, los efectivos policiales activaron de inmediato las medidas de rigor: se irradiaron las características de la menor a todas las unidades móviles en servicio y dependencias de la región.

El personal policial realiza relevamientos en zonas que la menor suele frecuentar y mantiene comunicación con su entorno cercano para recabar información útil.

Archivo.

Datos de Búsqueda: Joselin Jazmín Moreno

Edad: 15 años.

Lugar de desaparición: Fray Luis Beltrán, Santa Fe (Calle Saavedra al 800).

Fecha de desaparición: Madrugada del 14 de enero de 2026.

Últimos detalles conocidos: Se retiró con una mochila con prendas de vestir.

Autoridad interviniente: Comisaría 4ª de Fray Luis Beltrán / Unidad Regional XVII.

Canales de Comunicación Urgente

Si tienes cualquier información sobre su paradero, por favor contacta de inmediato a: