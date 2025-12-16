Desesperada búsqueda de un adolescente en Gran Rosario

La angustia crece minuto a minuto en la vecina localidad de Villa Gobernador Gálvez. Bruno, un adolescente de 15 años, falta de su hogar desde el pasado miércoles por la noche y, hasta el momento, no se ha tenido ninguna señal certera sobre su ubicación.

Su familia, que asegura que el joven nunca antes se había ausentado de esta manera, se encuentra en estado de alerta permanente recorriendo hospitales, comisarías y espacios públicos.

Vanesa, la madre del menor, brindó un desgarrador testimonio en los medios, donde entre lágrimas suplicó por el regreso de su hijo. Según relató, Bruno había tenido una rutina normal aquel miércoles: fue a su clase de boxeo, pasó por lo de su abuela y luego regresó a su casa para cenar. “Desde ese momento no lo vimos más, se fue de madrugada”, indicó y añadió que hubo una discusión previa “porque estaba haciendo las cosas mal con la chica” que es su pareja. “Pero no hay otra cosa”, aclaró.

La descripción aportada por los familiares indica que, al momento de desaparecer, Bruno vestía una remera blanca (del jugador Aguirre, con el número 11 y el nombre “Kevin” en la espalda), un pantalón deportivo gris con un logo similar al de Rosario Central y zapatillas negras.

Ante la falta de novedades en los primeros días de búsqueda, familiares, amigos y vecinos se congregaron este lunes a las 18 en la Plaza de la Madre de Villa Gobernador Gálvez. El objetivo de la movilización fue nacionalizar el pedido y exigir a las autoridades policiales y judiciales que se intensifiquen los rastrillajes en toda el área metropolitana de Rosario, incluyendo terminales y zonas costeras.

Se solicita a cualquier persona que pueda aportar datos sobre el paradero de Bruno que se comunique de inmediato al 911 o al teléfono celular 3416760475. Cada minuto cuenta para que este joven de 15 años pueda reencontrarse con sus seres queridos y poner fin a días de incertidumbre y dolor.