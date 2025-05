Desató un escándalo en el mundo del fútbol al criticar a Lionel Messi: “No tengo nada que envidiarle”

El delantero italiano Mario Balotelli, conocido por sus declaraciones provocadoras, reflexionó sobre su carrera y compartió su visión del fútbol actual y volvió a ser noticia luego de que, en una entrevista, aseguró que no tiene nada que envidiar a Lionel Messi ni a Cristiano Ronaldo.

“El fútbol es un mundo falso. Yo no tengo nada que envidiar a Messi y Cristiano Ronaldo”, expresó el futbolista de 34 años en diálogo con Rai 2. Aunque reconoció que podría haber hecho más en su trayectoria, se mostró conforme con lo logrado: “Podría haber hecho más, pero estoy contento”.

El exjugador de clubes como Inter de Milán, Manchester City y AC Milan también hizo una comparación directa con Cristiano Ronaldo, destacando las diferencias en su enfoque profesional: “Él se mata entrenando, ¡yo no! Y tiene más dinero”, comentó entre risas.

Balotelli, quien ha tenido una carrera marcada por altibajos y decisiones controvertidas, admitió que su paso por el Genoa no fue el más acertado: “Me equivoqué eligiendo este equipo”. Actualmente, se encuentra sin equipo tras no renovar su contrato con el club italiano.

En cuanto a su futuro, el italiano no descarta continuar su carrera en Estados Unidos, donde eventualmente se podría cruzar con el astro rosarino: “Jugaré dos o tres años antes de dejarlo, probablemente en Estados Unidos. Será un trauma deportivo, pero no me arrepentiré de nada relacionado con el fútbol”.

El delantero también reflexionó sobre las oportunidades perdidas en su carrera y cómo su mentalidad influyó en su desarrollo profesional: “Perdí muchas oportunidades en mi carrera para llegar a sus niveles, y mi mente me ha llevado a cometer errores”.

Mario Balotelli criticó a Lionel Messi.

A pesar de las críticas y los altibajos, sigue confiando en sus capacidades y se considera al nivel de los mejores: “Si hablamos de calidad, nunca he tenido nada que envidiar a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo”.

Estas declaraciones han generado diversas reacciones en el mundo del fútbol, recordando que, más allá del talento, la disciplina y las decisiones fuera del campo son fundamentales para alcanzar el éxito sostenido en el deporte.