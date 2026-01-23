Derribaron en Rosario un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira junto al fiscal del Ministerio Público de la Acusación, César Cabrera, supervisaron este jueves un nuevo derribo de búnker de venta de estupefacientes en la ciudad de Rosario. Se trató de la inactivación número 105 en toda la provincia de Santa Fe.

.

Durante el derribo, en calle Mateo Booz 9013, zona oeste de la ciudad, Pereira reconoció que los búnker de venta de estupefacientes “son lugares generadores de violencia en toda una zona donde hay viviendas de gente trabajadora que se ve afectada por la presencia de estos puntos que lo único que hacen es envenenar a la juventud y niños, y terminan con homicidios, balaceras” convirtiendo así “a un barrio tranquilo en peligroso donde los vecinos temprano tienen que esconderse en sus casas y ser testigos de lo que sucede”, agregó.

Domicilio vinculado a un homicidio

Por su parte, el fiscal Cabrera recordó que en el domicilio derribado el 5 de enero del año pasado “sucedió el homicidio de Lucas Urrutia” en la vivienda que no tenía dueño y “había sido copada por bandas criminales, donde terminó ocurriendo este hecho que tiene dos personas detenidas mayores de edad y un menor de edad también involucrado en la causa”, detalló.

.

Sin embargo, el funcionario del MPA reconoció que tras el homicidio, “la vivienda siguió involucrada con hechos violentos e incluso fue usada como aguantadero de un vehículo robado”, ya que había sido usada por “bandas criminales que operaban en la zona.

Ley de Microtráfico

Estos derribos se desarrollan desde principios de 2024.Desde entonces se contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, en todo el territorio de la provincia de Santa Fe.