Fin de semana récord en Rosario y VGG: 17 detenidos y 17 armas fuera de circulación

Durante el último fin de semana, la ciudad de Rosario y la vecina localidad de Villa Gobernador Gálvez fueron escenario de una serie de operativos de seguridad que culminaron con la detención de 17 personas. Según informaron las autoridades, el éxito de estos procedimientos radicó en la articulación en tiempo real entre los agentes que patrullan las calles y el monitoreo estratégico de la Central de Emergencias 911. El resultado fue el secuestro de un total de 17 armas de fuego de diversos calibres, junto a una importante cantidad de municiones.

Foto de archivo.

Desde la sede local del Ministerio de Justicia y Seguridad, el director provincial de Emergencias, Pablo Polito, detalló que la actividad comenzó el viernes con un violento episodio de violencia familiar en Villa Gobernador Gálvez, donde se incautó una pistola 9 milímetros y se detuvo a un hombre de 52 años. Casi en simultáneo, en Rosario, la policía frustró un robo de baterías de automóviles, logrando la aprehensión de dos sospechosos y el hallazgo de un arma calibre 11.25 lista para ser utilizada.

Arsenal secuestrado y golpes al delito

La jornada del domingo fue una de las más intensas, especialmente en la zona de Boulevard Oroño al 4000. En dicho sector de la ciudad, un procedimiento por portación ilegal terminó con tres detenidos y un decomiso impactante: un rifle calibre 12, un revólver calibre 32 y otro calibre 38. Polito subrayó que muchas de estas capturas se originan de manera espontánea gracias a los controles preventivos de personas y vehículos que la fuerza provincial realiza de forma constante en puntos estratégicos.

La madrugada del lunes no dio respiro, sumando nuevos arrestos tras reportes de detonaciones y robos bajo la modalidad de “escruche”. Uno de los hechos más relevantes ocurrió en la intersección de calle Rafaela y las vías, donde tres delincuentes fueron interceptados tras asaltar la vivienda de una pareja de empleados policiales. En este contexto, se recuperó otra pistola 9 milímetros, sumándose a los procedimientos efectuados horas antes por disparos en la vía pública que también derivaron en detenciones.

La Policía (Archivo/Rosario3)

El balance mensual arroja números que las autoridades consideran un indicador de mayor presencia estatal: en lo que va del mes ya se han incautado 44 armas de fuego. “Que en un solo fin de semana se logre sacar de circulación 17 armas es un dato que valoramos positivamente”, expresó Polito. El funcionario vinculó directamente estas cifras con una “actitud muy activa” de los efectivos, quienes han intensificado las identificaciones en la vía pública para detectar irregularidades y combatir la inseguridad.

Finalmente, se recordó a la ciudadanía la importancia de utilizar la línea 911 para denunciar ruidos de disparos o movimientos sospechosos, ya que la rapidez del aviso es crucial para el éxito de las capturas. Con este enfoque, la Policía de Santa Fe busca mantener la presión sobre el delito y reducir los índices de violencia armada en el Gran Rosario.