Vía Rosario / Rosario

Dejaron a sus perros encerrados en el auto bajo el sol y se fueron al supermercado: quedaron detenidos

Dos perros fueron hallados encerrados en una camioneta a alta temperatura frente a un supermercado en Rosario. La policía rompió un vidrio para rescatarlos y arrestó a sus dueños por maltrato animal.

Redacción Vía Rosario
Redacción Vía Rosario

10 de septiembre de 2025,

Maltrato animal en Rosario

Una alerta de vecinos permitió a la policía de Rosario intervenir rápidamente en el estacionamiento de un supermercado, donde se detectó que dos perros estaban atrapados dentro de una camioneta bajo una temperatura sofocante.

La temperatura exagerada adentro del vehículo puso en riesgo la vida de los animales y exigió una respuesta inmediata. Al llegar al lugar, los uniformados observaron que las mascotas, que presentaban claros signos de deshidratación, se hallaban en condiciones de emergencia.

Por esto, actuaron con prontitud rompiendo uno de los vidrios para permitir su rescate. Acto seguido, los animales fueron llevados bajo resguardo y evaluados por veterinarios, al tiempo que se procedió con la detención de los dueños. Fueron imputados por maltrato animal, un delito contemplado en la legislación vigente.

En diálogo con medios locales, agentes policiales explicaron que un transeúnte había alertado mediante el 911 y que, cuando llegaron, las mascotas ya mostraban claros signos de mal estado por el calor.

La normativa en Argentina entiende que exponer animales al calor extremo, sin posibilidad de escapar o hidratarse, contraviene la ley de maltrato y crueldad hacia los animales.

Una proteccionista, que acompañó el rescate, destacó que cada minuto dentro de un vehículo cerrado puede ser fatal, especialmente en días de alta temperatura.

Actualmente, los perros se encuentran bajo cuidado, alimentados, hidratados y con asistencia veterinaria. Su estado de salud ha mejorado, y se espera que puedan recuperarse del cuadro de estrés que atravesaron.

Grave antecedente: dejó a su perro encerrado en el auto y se murió

Este incidente no fue aislado en Rosario: en diciembre del año pasado, una mujer dejó a su perro encerrado en el auto en pleno centro rosarino un día de altas temperaturas y el animal murió.

Me olvidé, no lo dejé encerrado”, expresó la mujer mientras la integrante de una protectora local la increpaba sobre Corrientes al 600. A continuación rompió en llanto y volvió al negocio de la cuadra, donde se descompuso y fue asistida por el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

Patricia G. fue detenida por la policía de Rosario porque su perro murió encerrado dentro del auto en Corrientes al 600.
