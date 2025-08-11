Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe concluyó este fin de semana con la detención de cinco personas acusadas de vender drogas en forma clandestina mientras cumplían el rol de “cuidacoches” en pleno centro de Rosario, en la intersección de Presidente Roca y Pellegrini.

Los arrestados fueron identificados como P. D. C. (46), Joaquín T. R. (18), Lucas J. M. (27), Matilde A. V. (45) y Jonathan G. F. (29). Durante las requisas, los agentes incautaron siete teléfonos celulares, 15,8 gramos de marihuana, un envoltorio de cocaína, y 90.800 pesos en efectivo.

Cuidacoches vendían droga en pleno centro de Rosario.

La investigación se inició con tareas de observación en la zona, hasta que se logró detectar cómo los cuidacoches aprovechaban su cercanía con los automóviles estacionados para concretar transacciones ilícitas de narcomenudeo.

Las sospechas se profundizaron con un hallazgo llamativo: en una caja de medidor de gas ubicada en la vereda, la PDI encontró otros 68.000 pesos y 11,2 gramos adicionales de marihuana, reforzando la idea de un esquema organizado con puntos de distribución improvisados.

Simultáneamente, se llevaron a cabo dos allanamientos en viviendas particulares. En el barrio Las Flores secuestraron dos celulares y 1,8 gramos de marihuana, mientras que en barrio La Sexta incautaron ocho celulares, 14.540 pesos y, sorprendentemente, un rifle de aire comprimido.

Cuidacoches vendían droga en pleno centro de Rosario.

Todo lo secuestrado fue trasladado a la sede de la División Microtráfico, y los cinco detenidos quedaron alojados en sede policial a disposición de la justicia, a la espera de su imputación formal.

Este hecho se suma a una tendencia creciente de operativos contra los “trapitos”. Al comparar con los datos del año en curso, en lo que va de 2025 ya se registraron 116 detenidos en el rubro cuidacoches, cifra que supera los 105 del año anterior