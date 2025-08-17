Este domingo en horas del mediodía un trágico accidente laboral sacudió a San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe: cuatro obreros perdieron la vida tras caer el montacargas en el cual trabajaban desde el noveno piso de un edificio en construcción. Se confirmó que fallecieron casi de inmediato.

Un quinto operario logró sobrevivir al desplome pero quedó en estado grave. Fue trasladado con urgencia al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y su estado continúa siendo delicado.

El accidente ocurrió en un edificio ubicado en calle San Carlos al 1000, en la localidad santafesina. Familias y testigos se alarmaron al ver el montacargas caer. El rescate y asistencia inmediata fue realizado por Bomberos Zapadores.

Según los primeros reportes, el cable tensor que sostenía el montacargas —un elevador de obra— se habría cortado, provocando la caída. Fuentes mencionaron que los obreros estaban en tareas de albañilería y regresaban a planta baja cuando se produjo el siniestro.

La magnitud del hecho llevó a la intervención inmediata de bomberos y fuerzas de seguridad. Tres de las víctimas fueron declaradas muertas en el lugar, mientras que el cuarto murió durante el traslado.

Este nuevo episodio se suma a una radiografía preocupante: ya se registran al menos 16 muertes por accidentes laborales en lo que va del año en la provincia de Santa Fe, según un relevamiento periodístico. El sector construcción tiene un peso significativo en ese número.

Desde el Ministerio de Trabajo provincial, se espera un reporte oficial que permita aclarar las responsabilidades — posibles negligencias o faltas de protocolo — y establecer medidas correctivas inmediatas para evitar nuevos siniestros en la industria de la construcción.

En paralelo, sindicatos como la UOCRA y organismos de prevención podrían reclamar una revisión exhaustiva de las condiciones laborales y exigir mayor control en las obras. La tragedia abre un debate urgente sobre vidas, protocolos y prevención.