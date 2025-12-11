Vía Rosario / Navidad

Cuánto cuesta el pan dulce de la panadería Manhattan para esta Navidad 2025 en Rosario

La emblemática panadería Manhattan lanzó su catálogo de productos para la mesa dulce navideña.

11 de diciembre de 2025,

Se come pan dulce en Navidad por una tradición que se popularizó desde Italia.

Con la llegada de la Navidad 2025, la reconocida panadería Manhattan se alista para deslumbrar con una vasta variedad de productos festivos. Sus creaciones culinarias no solo impactan por su sabor, sino que varias de ellas ya se han convertido en un clásico esperado por los rosarinos.

Como es habitual para esta temporada festiva la panadería exhibe un amplio abanico de productos esenciales para la mesa dulce. La propuesta incluye diversas opciones diseñadas para satisfacer variados gustos y adaptarse a todos los presupuestos.

Navidad en Rosario 2025

Para esta temporada la panadería ha dispuesto un listado detallado de sus clásicos panes dulces, permitiendo a los rosarinos elegir según sus preferencias. Entre las opciones más destacadas figuran el Pan Dulce especial de 1 kg a $35.150 y el de medio kilo a $17.650.

Los amantes de los frutos secos pueden optar por el de 1 kg a $40.800 o el de 1/2 kg a $21.150. Además, la oferta se completa con variedades como el Pan Dulce de chocolate de 1/2 kg ($17.650), y las opciones materas (con pasas de uvas y frutas a $15.000, o sin nada a $12.900).

Las opciones para la mesa dulce de Navidad

  • Pan Dulce especial 1k $35150
  • Pan Dulce especial 1/2k $17650
  • Pan Dulce frutas secas 1k $40800
  • Pan Dulce frutas secas 1/2k $21150
  • Pan Dulce de chocolate 1/2k $17650
  • Pan Dulce matero con pasas de uvas y frutas 1/2k $15000
  • Pan Dulce matero sin nada $12900
La panadería está ubicada en la esquina de Paraguay y Tucumán.
Dónde queda la panadería rosarina Manhattan: días y horarios de atención

  • Paraguay y Tucumán. Rosario.
  • Todos los días de 7 a 20

