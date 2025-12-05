Cuánto cuesta el Pan Dulce con chips de chocolate y dulce de leche de Havanna para Navidad 2025

Havanna es una de las marcas clásicas más buscadas por los argentinos. Sus delicias siempre sorprenden y algunas de estas ya se volvieron tradición. Es el caso de su pan dulce con chips de chocolate y dulce de leche, una propuesta para agasajar a los invitados como también para regalar y quedar como los dioses.

Havanna lanzó su caja navideña 2025 con diseño exclusivo de Pilar Dibujito: qué trae, cuánto cuesta y dónde conseguirla

Cuánto cuesta el Pan Dulce de Havanna

El pan dulce que ofrece la famosa marca pesa 600 gramos, tiene chips de chocolate y un corazón de su hiperconocido -y reconcido- dulce de leche. Sí: el mismo que se utiliza para rellenar a los alfajores de la marca. El precio del pan dulce de Havanna para Navidad 2025 es de $19.900.

Sin dudas, se ubica entre las opciones más económicas del mercado, más específicamente entre las marcas y tiendas de los chefs o pasteleros más conocidos.

Qué trae la caja navideña de Havanna

Como todos los años, la marca también lanzó su caja navideña ideal para regalar. Esta no solo contiene los emblemáticos productos de la marca (alfajores, Havannets y galletitas) sino que también trae detalles pensados en Navidad.

1 Pan dulce Havanna con Chips de Chocolate y Dulce de Leche x 600g

1 caja de Alfajores Mixtos x 6u

1 caja de Alfajores 70% cacao x 4

1 caja de Havannets de Chocolate x 6u

1 caja de Galletitas de Limón x 6u

1 Almendras bañadas en Chocolate con Leche x 100g

1 Avellanas bañadas en Chocolate con Leche x 100g

1 Crocante Andino x 100g

1 botella de Champagne Bianchi X 750ml

El precio de esta caja navideña es de $96.500, pero se puede conseguir con descuento en la web por $79.000.

Otras propuestas de Navidad de Havanna

La marca ofrece otra destacada opción para la mesa del brindis: sus almendras y avellanas bañadas en chocolate con leche.

La presentación viene en paquetes de 100g y tienen un valor de $7.500 por unidad.